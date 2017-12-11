T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yunan botlarını, Türk botları engelledi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM açıklarındaki Kardak kayalıkları yakınlarına Yunan balıkçılarla gelen 2 Yunan sahil güvenlik botu, bölgede avlanan Türk balıkçıları tacize kalkışınca, 2 Türk sahil güvenlik botu tarafından engellendi

11 Aralık 2017 19:59

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM açıklarındaki Kardak kayalıkları yakınlarına Yunan balıkçılarla gelen 2 Yunan sahil güvenlik botu, bölgede avlanan Türk balıkçıları tacize kalkışınca, 2 Türk sahil güvenlik botu tarafından engellendi.
Gümüşlük Mahallesi açıklarında avlanan Türk balıkçılar, Yunan botlarının tacizine uğradı. Bugün öğle saatlerinde Yunanistan\'ın Kilimli (Kalimnos) ve Leros adasından gelen iki Yunan sahil güvenlik botu ile 7 Yunan balıkçı teknesi, Kardak kayalıklarına yaklaşmaya başladı. Bu sırada Yunan botları, bölgede avlanan 7 Türk balıkçı teknesini taciz ederek, çevresinde dolaşmaya başladı. Bunun üzerine Türk sahil güvenlik botları, bölgeye gelerek Yunan botlarını engelledi ve uzaklaştırdı. Türk sahil güvenlik ekiplerinin uyarısıyla Yunan balıkçılar ve sahil güvenlik botları, kendi sularındaki adası yakınlarına çekilmek zorunda kaldı.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar ANTERBODRUM Muğla DHA BODRUMKardakYunanTürkGümüşlük MahallesiBugünYunanistan Kilimli KalimnosLerosBuBununFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24