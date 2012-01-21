-Yunan borç takası görüşmeleri telefonda devam edecek ATİNA (A.A) - 21.01.2012 - Yunanistan ile kreditörleri arasında yürütülen borç takası müzakereleri telefon görüşmeleri ile devam edecek. AMNA Haber Ajansının Yunan Maliye Bakanlığı yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre, kreditörler adına müzakereleri yürüten Uluslararası Finans Enstitüsü Direktörü Charles Dallara ile hükümet yetkilileri arasında müzakereler telefon aracılığıyla devam edecek. Açıklama Dallara'nın Yunan tahvili sahipleri ile görüşmek üzere Paris'e döndüğünün duyurulmasından sonra yapıldı. Bakanlık yetkilileri Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Evangelos Venizelos ile Dallara arasında görüşmelerin Eurogroup'un 23 Ocak Pazartesi yapacağı toplantıya kadar telefonda devam edeceğini bildirdi. Dün akşam yapılan 4 saatlik görüşmenin ardından IIF'den yapılan açıklamada kararlı davranmanın ve tarihi anlaşmayı sonlandırmanın, Yunan ekonomisine istikrar kazandırmak için katkıda bulunmanın zamanı olduğunu belirtilmişti. Kreditörlere yakın bir kaynağa göre, yeni tahvillerin faiz oranının yüzde 3'ten başlaması, yüzde 4.75'e kadar kademeli olarak artması, 10 yıl geri ödemesiz 30 yıl vadeli yeni tahvillerin ortalama faiz oranının 4-4.25 olması üzerinde görüşülüyordu. Ancak Avro bölgesi ülkelerinden bazıları ve IMF'nin bu teklife karşı çıktığı, ortalama faizin yüzde 4'ün altında olmasını talep ettiği belirtiliyor.