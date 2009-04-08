Yunan basınından ilginç yorum

ABD Başkanı'nın Bartholomeos ile görüşmesini yoğun biçimde işleyen Yunan basını, Obama'nın Patrik ile fotoğraflara yansımayan adeta gizli saklı yapılan görüşmesinin Yunan tarafında hoşnutsuzluk yarattığını savundu.



Atina'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Patrik ile "gizli" görüşen Obama'nın, Ankara'nın Patrikhane'nin "evrenselliğini" kuşkuyla karşılama yönündeki ısrarı ile Rum asıllı Amerikalıların arzuları arasında ikilemde kaldığını ve denge sağlama çalışmalarının başarısız olduğunu yazdı.



Obama'nın Bartholomeos ile yaklaşık 10 dakika süren, basına kapalı bir görüşme yaptığını ve tarafların Heybeli Ruhban Okulu'nun açılması konusuna odaklandığını belirten gazete, dini özgürlükler ile Patrikhane'nin çalışmasının da ele alınan diğer konular olduğunu kaydetti.



Elefteros Tipos gazetesi, Obama'nın Bartholomeos ile görüşmesinin "gayrı resmi ancak özlü" olduğunu belirttiği haberinde, Patrik'in Obama'ya TBMM'deki konuşmasında Ruhban Okulu'na değinmesi nedeniyle teşekkür ettiğini yazdı.



‘Resmi gezi programında Patrik’e yer yok’



Patrikhane'nin Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasına ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaştığını belirten gazete, Amerikan tarafının görüşmeyi gizli tutmaya çalıştığını, Beyaz Saray tarafından dağıtılan Obama'nın resmi gezi programında Patrik ile görüşmesine yer verilmediği gibi, yabancı basın organlarınca da böyle bir programın yayımlanmadığına dikkati çekti.



Ethnos gazetesi, Obama'nın kurmaylarının Ankara'nın Patrikhane konusundaki kaygı ve çekincelerini tatmin etmek için, Bartholomeos ile görüşmenin "gömüldüğünü" savundu.



Gazete, söz konusu görüşmenin resmi programdan ve basın bültenlerinden adeta "yok edildiğini", bu şekilde "Patrik'in kareden çıkması ve görüşmenin değerinin düşürülmesine" çalışıldığını öne sürdü.



Ta Nea gazetesi, Türk tarafını hoş tutmak isteyen Obama'nın Patrik Bartholomeos ile görüşmesini "sakladığı" değerlendirmesinde bulundu.



Görüşmenin adeta hiçbir zaman olmamışcasına görüntülenmediğini belirten gazete, Bartholomeos'un Obama ile istediği gibi Patrikhane'de buluşamadığını, bunun ise gerginlik yarattığını yazdı.



‘Patrikhane tatmin olmadı’



Elefterotipia gazetesi, Obama-Bartholomeos görüşmesinin Ruhban okulu haricinde Türkiye'nin AB üyeliği konusunu da kapsadığını, basın mensuplarınca görüntülenmediğini ancak özlü olduğunu belirttiği haberinde, Patrikhane'den görüşme sonrasında yapılan açıklamada, "Bizim de yaşadığımız ülkenin refahı ve azınlıkların sorunlarının çözülmesi için Türkiye'nin AB üyeliğinin gerekliliğine inanıyoruz" ifadesine yer verildiğini kaydetti. Öte yandan, To Vima gazetesi ise Obama'nın Ruhban Okulu'nun açılması konusuna atıfta bulunmasının memnun edici olduğunu ve Bartholomeos'un ABD Başkanı ile görüşmesinden sonra okulun açılması yönündeki iyimserliğini dile getirdiğini belirtti.



Apoyevmatini gazetesi, Bartholomeos'un Obama'ya Ruhban Okulu'nun bir an önce açılmasının gerekliliğini ifade ettiğini belirttiği haberinde, görüşmede Patrikhane'nin yaşadığı sorunların ele alındığını ve bu temasın Patrikhane'yi tatmin ettiğini belirtti.

