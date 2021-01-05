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Dünya

Yunan basını: Suudi Arabistan, Doğu Akdeniz'de tatbikat için Yunanistan'a F-15'lerini gönderdi

05 Ocak 2021 09:21

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle çok sayıda F-15 savaş uçağının Yunanistan'ın Girit adasındaki Suda Üssü'ne gittiği iddia edildi.

Yunan medyası, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle Girit'e inecek F-15 jetlerinin, Yunan savaş uçaklarıyla birlikte Doğu Akdeniz'de tatbikata katılacağını duyurdu.

ABD ve Japonya'nın ardından dünyadaki en büyük F-15 filosuna sahip Suudi Arabistan'ın göndereceği jetlerin Yunan pilotlar tarafından da kullanılacağı da ifade edildi. Mısır, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Güney Kıbrıs, 30 Kasım- 6 Aralık tarihlerinde Mısır'ın İskenderiye kıyısı açıklarında ortak hava ve deniz tatbikatı başlatmıştı.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs, geçtiğimiz yaz mevsimi boyunca Doğu Akdeniz krizinde Türkiye'nin karşısında yer alan müttefikleriyle birlikte gerilimli sularda birçok tatbikata girişmişti. (DHA)

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