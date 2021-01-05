Yunan basını: Suudi Arabistan, Doğu Akdeniz'de tatbikat için Yunanistan'a F-15'lerini gönderdi

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle çok sayıda F-15 savaş uçağının Yunanistan'ın Girit adasındaki Suda Üssü'ne gittiği iddia edildi.

Yunan medyası, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle Girit'e inecek F-15 jetlerinin, Yunan savaş uçaklarıyla birlikte Doğu Akdeniz'de tatbikata katılacağını duyurdu.

ABD ve Japonya'nın ardından dünyadaki en büyük F-15 filosuna sahip Suudi Arabistan'ın göndereceği jetlerin Yunan pilotlar tarafından da kullanılacağı da ifade edildi. Mısır, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Güney Kıbrıs, 30 Kasım- 6 Aralık tarihlerinde Mısır'ın İskenderiye kıyısı açıklarında ortak hava ve deniz tatbikatı başlatmıştı.