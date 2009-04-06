Yunan basını: Erdoğan AB'nin şerifi

ABD Başkanı Barack Obama'nın bugün başlayan Türkiye ziyareti yabancı basında geniş yer buldu.



''Erdoğan AB'nin şerifi'' başlığını kullanan Yunan Ethnos gazetesi, Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis'in Beyaz Saray'a Ege'ye müdahale etmesi için yalvardığı bir sırada Obama'nın Ankara'yı bölgedeki vekili ve stratejik ortak ilan ettiğini kaydetti.



ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ziyareti ve NATO zirvesinde yaşanan gerginliğe geniş yer veren Yunan basın yayın organları, Obama'nın Türkiye'de ''Medeniyetler İttifakı'nı' ilan edeceğini belirterek, "Ankara'nın Irak savaşına uygulamada resmen karşı çıkmasının, Türkiye'nin jeopolitik öneminin açıkça ortaya çıkmasında büyük rol oynadığı" yorumunu yaptılar.



Gazeteler, Türkiye-ABD ilişkilerinin yeniden canlandığını ve Ankara'nın Irak, İran, Afganistan ve Orta Doğu'da rol üstleneceğini yazdılar.



NATO zirvesinde yaşanan gerginliğe de değinen basın yayın organları, Türkiye'nin Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in NATO Genel Sekreterliğine karşı çıkmakla tüm İttifak üyelerini kızdırdığını iddia ettiler.



Karamanlis ABD'ye yalvarırken...



''Erdoğan AB'nin şerifi'' başlığını kullanan Ethnos gazetesi ise Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis'in Beyaz Saray'a Ege'ye müdahale etmesi için yalvardığı bir sırada Obama'nın Ankara'yı bölgedeki vekili ve stratejik ortak ilan ettiğini kaydetti.



Türkiye'nin NATO ve AB'ye şantaj yaptığını iddia eden Ethnos, ''Sırtını ABD'ye dayayan Türkiye'nin gövde gösterisi yaptığını'' yazdı.



Obama-Karamanlis görüşmesine de değinen Ethnos, ABD Başkanı'nın Yunanistan'a ne taahhüt ne de vaatte bulunduğunu belirtti.



ABD'nin Türkiye'yi terfi ettirdiğini, AB'nin ise Yunanistan'ı izlediği ekonomik politika nedeniyle gözaltında tuttuğunu yazan Ta Nea gazetesi, gelişmeleri ''Çifte darbe olarak '' yorumladı.



Obama'nın Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin yaklaşımıyla Ankara'nın rolü konusundaki arzularını net bir şekilde ortaya koyduğunu kaydeden Ta Nea, Obama-Karamanlis görüşmesinin ise Türkiye ziyaretinin yarattığı ''denge bozulmasını'' gidermek amacıyla yapıldığını ve siyasi sonuç getirmediğini vurguladı.



'Obama'dan teselli kucaklaması'



''Obama'dan teselli kucaklaması'' başlığını kullanan Elefterotipiya gazetesi, ABD Başkanı'nın Karamanlis ile görüşmesinde ekonomik kriz, terör ve enerji alanlarında işbirliği arzusunu dile getirdiğini belirtti.



Gazete, aslında bu görüşmenin Obama'nın Türkiye'deki görkemli temasları öncesinde, Yunan tarafına nezaket göstermek amacıyla yapıldığı değerlendirmesinde bulundu.



''Yeni Genel Sekreter Rasmussen; Türkiye yenildi' başlığını kullanan Apoyevmatini gazetesi, tüm müttefiklerin Rasmussen'in adaylığını desteklediği bir anda Türkiye'nin karşı çıkarak, kendisini diplomatik açıdan zor duruma düşürdüğünü savundu.



Elefteros Tipos gazetesi ise ''ABD ile Avrupa arasında Türkiye'nin rolü için sert pazarlık'' başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rasmussen'in adaylığına karşılık talep ederek, "NATO zirvesini havaya uçurmakla tehdit ettiklerini" iddia etti.



Obama'nın Türkiye ziyaretiyle kurulan yeni jeopolitik köprünün Avrupa'yı endişelendirdiğini de yazan Elefteros Tipos, ABD Başkanı'nın Prag'da verdiği Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin mesajın, Ankara'nın Rasmussen için verdiği onayın karşılığı olduğunu öne sürdü.



Gazete, Obama'nın mesajına, Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin ''Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olduğu'' yanıtını verdiğini, Almanya ve Avusturya başbakanlarının da çekincelerini dile getirdiklerini belirtti.



Elefteros Tipos, ABD ile AB'nin bu kadar önemli bir konuda anlaşamamalarına dikkati çekerek, Obama'nın Türkiye ziyaretinin hem doğu hem de batı tarafından ilgiyle izleneceğini yazdı.



Obama diplomasi sınavı verdi



Reuters haber ajansı, Obama'nın, Türkiye'deki temaslarının tüm İslam dünyası tarafından yakından izlendiğini yazdı, coğrafi durumunun önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin ABD açısından önemine değindi.



Haber ajansı, "Obama, artan nüfuzuyla, İran ve Afganistan'da çözüm için yardımına ihtiyaç duyduğu Türkiye ile ilişkilerini yenileme arayışında" ifadesini kullandı.



İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi de internet sitesinde verdiği haberde, Obama'nın Türkiye ziyareti sırasında diplomasi sınavı verdiğini yazdı.



Gazete, 1915 yılına dair Ermeni iddialarıyla ilgili bir soru üzerine Obama'nın, "soykırım" kelimesini kullanmaktan özellikle kaçındığını, kendi görüşünün değişmediğini belirtmekle yetindiğini belirtti.



CNN de internet sitesinde verdiği haberde, Obama'nın, "ABD ile Türkiye dünya için bir model olabilir" başlığını kullandı.



Haberde, ABD Başkanı'nın, iki ülkenin dostluklarıyla dünyaya çok önemli bir mesaj verebileceğine dair açıklaması öne çıkarıldı ve Obama'nın yaptığı bu ziyaretle Türkiye'ye verdiği önemi gösterdiği belirtildi.



New York Times gazetesi, "Obama, Türkiye'yi, Doğu ile Batı arasında köprü vazifesi gördüğünü söyleyerek övdü" başlığını kullanarak, ABD Başkanının, önemli bir müttefik olarak Türkiye'nin önemine vurgu yaptığını yazdı.



Washington Post gazetesi de, haberinde "Obama Türkiye'de ortaklığın ve barışın önemini vurguladı" başlığıyla verdiği haberde, ABD Başkanının, İslam dünyasına ulaşma arzusunda olduğunu yazdı. Gazete, Obama'nın dostluk mesajı verdiğini ve işbirliğinin önemine dikkati çektiğini kaydetti.



Fransız basını



Fransa medyası da, ABD Başkanı Barack Hüseyin Obama'nın Türkiye ziyaretine büyük ilgi gösterdi. Birçok gazetenin bugünkü sayısında, Obama'nın resmen başlayan Türkiye ziyareti ve NATO Liderler Zirvesi'nden bu yana Türkiye ile ilgili anan uluslararası gelişmeleri ele aldı.



Le Figaro gazetesinde, İstanbul muhabiri Laure Marchand imzasıyla yayınlanan haberde, Türkiye'nin NATO toplantılarında Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in Genel Sekreterliği konusunda çıkardığı pürüz, bu ülkenin artık `yumuşak başlı müttefik' olmadığını gösterdiği yorumuyla verildi.



Gazete, Obama'nın da Prag'da Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinden yana olduğunu açıklayarak, Türkiye'nin bu yeni konumunu onayladığı görüşünü savundu. Fransa'nın en çok satan gazetesi Le Monde'un bugünkü sayısında yeralan ayrıntılı haberde ise ABD ile Türkiye arasında bir süre kötü giden ilişkilerin, iki ülkenin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda bilgi paylaşımı antlaşması yapmasından bu yana yumuşamaya başladığı, Obama'nın ziyaretinin, ``Giderek daha fazla sayıda stratejik avantajlar elde eden Türkiye'ye yönelik ABD ilgisini' gösterdiği ifade edildi. Liberation ve Le Parisien gibi gazeteler de Obama'nın Türkiye ziyaretinin önemine değinen haberlere yer verdi.



Fransız televizyonları da Obama'nın ziyaretine geniş yer ayırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile ABD Başkanı Barack Obama arasında Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusundaki görüş ayrılığı, iki liderin bu konudaki açıklamaları eşliğinde günün en önemli haberleri arasında yer bulurken, Fransa'nın en çok izlenen haber kanalı BFM TV, Obama'nın Anıtkabir ziyaretini Ankara'ya bağlanarak baştan sona canlı olarak aktardı. i>Tele, France 24, Euronews gibi kanallar da, Obama'nın Ankara'ya varmasından başlayarak konuya geniş yer ayırdı.





