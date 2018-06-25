Yunan basını: Çipras devlet ile kiliseyi tamamen ayıracak

Yunanistan Kathimerini gazetesi, Başbakan Aleksis Çipras'ın daha geniş bir anayasa reformu kapsamında devlet ve kiliseyi ayırmak istediğini yazdı.

Gazete, söz konusu planı, Çipras’ın ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi’yi “siyasi yelpazenin daha da sağına doğru itip merkezde alan kazanma çabasının bir parçası” olarak niteliyor.

Habere göre, Çipras’ın lideri olduğu Syriza partisinin anayasa reform önerisini Ekim ayında parlamentoya sunması beklenirken, Çipras ve danışmanlarının devlet ve kiliseyi ayırma girişimine muhtemelen Yunan Kilisesi’nden güçlü bir tepki geleceğinin farkında oldukları ancak bu tepkilerin idare edilebileceği belirtiliyor.

Haberde, Yeni Demokrasi lideri Kyriakos Mitsotakis’in Yunanistan’da devlet ve kilisenin ayrılmasına karşı çıktığı anımsatılıyor.