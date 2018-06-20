Yunan basını: Atina, Makedonya'nın NATO'ya üyeliği için mektup hazırladı

Yunanistan hükümetinin, geçtiğimiz Pazar günü Makedonya hükümeti ile imzalanan isim anlaşmanın Makedonya Parlamentosunca en geç 24 Haziran’a kadar onaylanmasının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e gönderilmek üzere bir mektup hazırladığı belirtildi.

Yunanistan'ın Ta Nea gazetesinde yer alan habere göre, “Oldukça ayrıntılı” olduğu belirtilen mektupta, Makedonya’nın 11-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi sırasında ittifaka katılma davetinin alabilmesi için “yerine getirmesi gereken tüm koşullara" yer verildiği ifade ediliyor.

Haberde, Makedonya’nın isim değişikliği için anayasasını değiştirmesi ve “toprak taleplerine” ilişkin ifadelerin de kaldırılmasının ardından NATO’ya kabul edileceği kaydediliyor.

AB bakanları tarih verecek mi?

Bu arada, Makedonya hükümetinin anlaşmanın parlamentoda AB Dışişleri Bakanlarının 25 Haziran toplantısından önce onaylanması için çaba gösterdiği de belirtilirken, AB Bakanlarının Avrupa Komisyonu’nun Makedonya’ya AB’ye katılım müzakerelerinin başlaması için tarih verilmesi önerisini ele alacağına dikkat çekiliyor.

Ta Nea, gözlemcilerin “büyük ölçüde Fransa’nın birliğin Balkanlara doğru daha da genişlemesine olan itirazları nedeniyle” Makedonya’nın AB’den müzakerelerin başlanması için bir tarih almasını zor gördüğünü yazdı.

Haberde, AB’den Makedonya ve Arnatvutluk gibi aday ülkelere ne gibi bir “öneri”yapılacağının ise Almanya ve Fransa arasında görüşülmesi beklendiği de belirtildi.

Türk basınında, ülkenin ismini değiştirmesi ön plana çıkarılırken, Odatv, isim değişikliğiyle birlikte, Makedonya'nın önündeki AB ve NATO üyeliği yolunun açıldığını ifade etmişti.