Yunan basını: Anlaşma yakın

T24 - Yunan basınında, Türkiye ile Yunanistan'ın Ege'deki konularda anlaşmaya yakın oldukları iddiası yer aldı.



Atina'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, ismini açıklamadığı "diplomatik çevreleri" kaynak gösterdiği haberinde, "Ege konusunda tüm konuları kapsayan toplu bir 'paket çözüm' henüz kesinleşmemekle birlikte, tarafların bu konuda bazı ilkeler üzerinde anlaşmaya vardıklarını" ileri sürdü.

To Vima da "Her iki taraftan da hiç kimsenin şu ana kadar mutabakata varılanlarla ilgili ifşaatta bulunmadığını, ancak bu konuda öne çıkan senaryoya göre tercih edilen çözümde Yunan karasularının, adaların çevrelerinde daha sınırlı olmak üzere, bazı bölgelerde 12 mile varacak şekilde inişli çıkışlı olarak genişletilmesinin öngörüldüğünü" iddiasına yer verdi.

Haberde, "Yapılan hesaplamalara göre, bu formül ile pratik olarak Ege'nin yüzde 80'inden daha azının Yunanistan'ın kontrolüne verildiği, Lahey Adalet Divanı'na gidilmesi durumunda da bu şekilde bir karar çıkacağının sanıldığı" öne sürüldü.



