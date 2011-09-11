Yunan basını: Aklını başına topla Yorgo

T24 - Türkiye-İsrail gerilimi ile Doğu Akdeniz’de sular ısınırken, Yunan medyası Yorgo Papandreu hükümetine “aklını başına topla”, “İsrail ile müttefikliğe güvenme”, “tuzağa düşmeyelim” şeklinde sağduyu mesajları gönderdi.



Milliyet gazetesinin haberine göre; ülkenin en saygın diplomasi yazarı Kostas İordanidis, Kathimerini gazetesinde birinci sayfadaki “sağduyu isteniyor” başlıklı yazısında “Türk-İsrail ilişkilerinin tehlikeli tırmanışı Yunanistan’ı çok dikkatli olmaya sevk etmeliydi. Aklımızı başımıza toplayıp, kendimize hakim olmalıyız. Ama, Papandreu hükümeti, Ankara-Tel Aviv krizi patlak verdiği ilk andan itibaren İsrail ile ilişkileri daha yüksek düzeye çıkarma yarışına girdi. Savunma Bakanı Panos Beglitis iki ülkenin stratejik ilişkilerinden söz etti” derken, yorumunu şöyle sürdürdü: “İsrail ile ilişkilerin gelişmesi istenilen bir şey ancak, bizim bölgedeki sorunumuz Türkiye. İsrail stratejik müttefik olamaz. Türk-Yunan ilişkilerinde olası büyük bir krizde caydırıcı güç olamaz. Bunu ne kadar çabuk anlarsak, hem Yunan çıkarları için hem de ülkemizin Türkiye ve İsrail ile ilişkileri açısından iyi olacaktır” dedi.

‘İsrail bizi kullanmak istiyor’



Haftalık Pondiki gazetesinde ise hükümete “İsrail bizi kullanmak istiyor” uyarısı yapıldı.



Pondiki’deki yorumda “iflasa yakın olmamız, IMF, faizci sözde dostlarımız yetmiyormuş gibi Papandreu hükümeti bizi güneydoğu Akdeniz’deki petrol ile ilgili Türkiye-İsrail çatışmasına doğru sürüklüyor” ifadesi kullanıldı. Gazetedeki yazıda ayrıca şöyle denildi:



“Yunan Savunma Bakanı’nın İsrail ile savunma işbirliğinin üst düzeye çıkarılması ile ilgili anlaşma imzalaması Ankara’ya olumsuz bir mesaj göndermiştir. Bu, Yunanistan’ı çatışma meydanına yerleştiriyor, bilenler bu meydanda sıcak çatışma çıkabileceği olasılığına dikkati çekiyorlar.”



“İsrail’in Yunanistan ve Kıbrıs’ı olası her araçla Avrupa’ya bağlanma köprüsü olarak kullanmak istemesi dikkat çekicidir”



“ABD’nin Yunanistan’ın, Tel-Aviv’in dış politika aracına dönüşmesi şeklindeki direktifinin getireceği olumsuz sonuçları hükümet kısıtlama çabasında ancak, Papandreu hükümetinin diplomatik hamle yapma olanakları, ekonomik durumla aynı orantıda, yani: sıfır!”



