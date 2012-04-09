Yunan banka Türkiye'den çıktı

Yunanistan'ın ikinci büyük bankası Eurobank EFG, Eurobank Tekfen'deki çoğunluk hisselerini 355 milyon dolara Kuveytli Burgan Bank'a sattı.



Eurobank Tekfen için 355 milyon dolar ödeyeceğini açıklayan Burgan Bank, ayrıca EFG'nin Eurobank Tekfen'e verdiği 280 milyon dolar tutarındaki borcu da devraldığını belirtti.

Satın alma işleminin tamamlanması için düzenleyici kurumlardan onay beklediğini da belirten Burgan Bank, satın alma işlemini kendi kaynakları ile finanse edeceğini kaydetti.

Yunanistan ekonomisinin içinde bulunduğu borç krizi nedeniyle ülkenin ikinci büyük bankası Eurobank EFG, Türkiye'deki birimi Eurobank Tekfen'de sahip olduğu çoğunluk hisselerinin satışı için ön görüşmeler yaptığını Temmuz ayında açıklamıştı.

Burgan Bank, Kuveyt'in en büyük yatırım şirketi olan KIPCO'nun ticari bankacılık faaliyetlerini yürütüyor. KIPCO'nun ayrıca United Gulf Bank ve Ortadoğu ile Kuzey Afrika'da faaliyet gösteren bazı finans şirketlerinde payları bulunuyor. KIPCO'nun yaklaşık yüzde 44.63 hissesi Kuveyt Emiri ve ailesine ait bulunuyor.