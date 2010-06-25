Yunan bakana bombalı saldırı

T24- Yunanistan'da, Vatandaşı Koruma Bakanı Hrisohoidis'e gönderilen paketin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Patlama anında kendi bürosunda olan Hrisohoidis ise yara almadan kurtuldu.





Yunanistan'ın başkenti Atina'da Vatandaşı Koruma Bakanlığı binasına yapılan bombalı saldırıda, bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırı sırasında bakanlık binasındaki bürosunda bulunan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis ise yara almadan kurtuldu.





Atina haber ajansı ANA, Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis'in, Katehaki semtindeki bakanlık binasının 7. katında bulunan makam odasının bitişiğinde bir paket içinde bulunduğu tahmin edilen bombanın patlaması sonucu, bakanlık memurlarından 52 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.





Yunan basın-yayın organları, “ülkenin güvenlik servisinin kalbine yapılan görülmedik bir saldırı” olarak nitelendirdikleri saldırı olayı ile ilgili haberlerinde, saat 20.20 sıralarında meydana gelen patlamanın, Hrisohoidis'in kendisine gönderilen ve muhtemelen içinde bomba bulunan bir hediye paketinin açılması sonucu meydana geldiğini belirttiler.





Yunan televizyonları, normal yayınlarını keserek verdikleri haberlerinde, Vatandaşı Koruma Bakanı Hrisohoidis’in saldırı sırasında bombanın patladığı noktadan 25 metre uzaklıktaki bürosunda bulunduğunu ve patlamadan sonra binadaki diğer bakanlık personeliyle birlikte tahliye edildiğini duyurdular.





Haberlerde, antiterör ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı olay yerinde inceleme başlattığı ve bombanın bakanlık binasına ne şekilde girdiğinin araştırıldığı bildirildi.





Bu arada, Vatandaşı Koruma Bakanı Hrisohoidis saldırıyla ilgili Yunanistan Başbakanı Papandreu'ya bizzat bilgi verdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu çeşit hain saldırıların kendilerini korkutmadığını" belirterek, "Hain katiller adalete sevk edilip yasalara göre hesap verecekler. Ben şahsen, çok değerli ve sevdiğim bir iş arkadaşımı kaybettim" diye konuştu.