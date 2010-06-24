Yunan Bakan'a bombalı saldırı

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Başkenti Atina'da, Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis'e bombalı paketle bir saldırı düzenlendi.Yunan basın-yayın organları, Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis'in, Katehaki Caddesi'ndeki bakanlık binasının 7. katında bulunan bürosunda bir paket içindeki bombanın patlaması sonucu, binada büyük hasar meydana geldiğini duyurdu.Bakan Hrisohoidis'in olay anında bakanlıkta bulunduğu, patlamanın ofisinin çok yakınında meydana geldiği, ancak bakanın patlama sırasında yaralanmadığı belirtilirken, patlamada hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin 52 yaşındaki Georges Vassilakis olduğu açıklandı.Bir ilk niteliği taşıyan saldırıda kullanılan bombalı paketin yoğun güvenlik önlemleri olmasına rağmen bakanlık girişinden geçtiği ve "güvenlik birimlerinin kalbinin" hedef aldığı belirtildi.Saldırının gerçekleştirildiği bakanlık binası Atina'nın varoşlarında olduğu, saldırının hedef ismi Bakan Hrisohoidis ailesinden 2 kişinin de daha önce düzenlenen bombalı saldırılardan kurtulduğu ifade edildi.Saldırıyı Devrimci Mücadele isimli grubun üstlendiği gelen haberler arasında yer alırken, yerel kaynaklar Nisan ayında Yunan polisinin bu gruba karşı düzenlediği bir operasyonda aralarında çete liderlerinin de bulunduğu iddia edilen 6 kişiyi tutuklamıştı.