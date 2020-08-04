Yunan bakan: Ülkemize sığınmacı geçisinde ciddi bir azalma var; ancak Türkiye'nin ne yapacağını kestirmek zor

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Yunanistan, ülkeye Türkiye'den gelen sığınmacı sayısında düşüş gözlemlediklerini ifade etti.

Yunanistan Göç Bakanı vekili Giorgos Komotsakos, son dört ayda Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacıların üç basamaklı sayılarda kaldığını ifade ederken, buna gerekçe olarak daha sıkı sınır kontrolü ve Koronavirüs salgınını gösterdi.

Reuters'a konuşan Komotsakos, "Ancak Türkiye, dört milyonluk sığınmacı ve mülteci havuzunun kontrolüne sahip zorlu ve yapacakları kestirilemez bir komşu" dedi ve ekledi; "Kimse tekrar onları kullanmaya çalışacakları ihtimalini yok sayamaz".

Komotsakos, Atina'nın bazı sığınmacıları "daha yüksek güvenlikli tesislere" götürmesine de değindi. Bazı gruplar, bu tesisleri cezaevleri ile kıyaslamıştı. Yunan bakan, "Daha sıkı kontrol olacak ancak bu yerler hapishane değil. Yunanistan hapishane inşa etmez. Yunanistan, hem sınırlarını hem de insan haklarını koruyan modern bir Avrupa demokrasisidir" dedi.

Yunan bakan, sığınmacıların geçiş sayısındaki düşüşle ilgili olarak da, "Bu durum rahatlayabileceğimiz anlamına gelmiyor, aksine tetikte olmalıyız" diye konuştu.