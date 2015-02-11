Yunan bakan eşitlik istedi



Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias Avrupa turuna çıktı. Siyasal bilimler profesörü olan ve Almanya’da eğitim görümüş olan Kotzias, uzun yıllar Yunan Dışişleri Bakanlığı nezdinde danaşman olarak görev yapmıştı. İlk durağı Berlin'de, Alman mevkîdaşı Frank-Walter Steinmeier ile temaslarda bulunan Kotzias, “Yunan halkına umut verebilmek için Yunanistan’ın ortaklarına işbirliği çağrısı da yaptı. Ülkenin borçları konusunda “anlayış” talep eden Kotzias, “Yunanistan olmadan Avrupa olmaz”, sadece kalkınma ile ilerlenebilir” diye konuştu.

Yeni Yunan hükümetinin Türkiye ile ilişkileri de merak konusu oluyor. Acaba yeni Yunan Dışişleri Bakanı Kotzias, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan Başbakan Merkel'ı destekliyor mu? Kotzias'ın bu soruya yanıtı şöyle oldu:

“1999 yılında, AB'nin Helsinki'deki Zirvesi'nde Türkiye'nin birliğe aday üye olarak ilan edildiği Tampere'deki Avrupa Komisyonu'na benim de katılmış olduğum bilinir. Tampere'de o dönemde birçok diplomat ve politikacı, bizim Türkiye'nin aday üyeliğine karşı vetomuzu kaldırdığımız ve sorun yarattığımız gerekçesiyle beni baskı altına almışlardı. Sanıyorum 1999 yılında alınan tavır, büyük devletlerin Yunan vetosunun arkasına saklanmamasının ve Türkiye'ye karşı mesafeli durmasının sebebidir.”

'Alman medyası Yunanistan'ı tembel olarak göstermemeli'

Bakan Yunanistan ile Almanya arasında ne gibi ilişkiler olmasını istediklerini şu ifadelerle dile getirdi: “Eşit, dürüst ve yaratıcı ilişkiler istiyoruz. Ben Almanya’nın Yunanistan’ı bir Avrupa ülkesi olarak, AB’nin eşit bir üyesi olarak kabul edeceğinden, üçüncü ülkeler tarafından yönetilecek bir ülke olarak görmeyeceğinden eminim.”

Yunanistan’ın yeni hükümeti Almanya’dan, İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler Almanyası’nınYunanistan’a açtığı zararları tazmin etmesini, ayrıca o dönem Yunan halkına zorla açılan kredi borçlarının geri ödenmesini, bu paralardan Yunanistan'ın bugünkü borçlarının karşılanmasını istemişti. Yeni Yunan Dışişleri Bakanı Kotzias bu konuda da şunları söylüyor: “Biz önce Almanya'nın ortada bir sorun olduğunu kabul etmesini istiyoruz. Ayrıca Almanya'nın uzmanlar, hukukçular ve tarihçiler ile bu konuda masaya oturmak istememisinden artık vazgeçmesini istiyoruz. Ayrıca, Alman medyasının Yunanları tembel ve hesabı ödemeden kaçan kişiler gibi göstermelerinden, -kitabımda da yazdığım gibi- ‘ekonomik ırkçılık' yapmaktan vazgeçmeleri gerekiyor. Almanya'nın borçları daha eskiye dayanıyor. Biz bugünkü borçlarımızı ne kadar ödemekle yükümlüysek, Almanya da eski borçlarını ödemekle o kadar yükümlü. Yunanistan'ın bugünkü borçlarının sebebi, uyguladığı kötü politikalardır; Almanya'nın borçları ise kötü bir savaşın sonucudur.”

Rusya ile ilişkiler

Sol ittifak Syriza liderliğindeki yeni Yunan hükümeti AB'nin diğer üylerinin tersine, Rusya ile farklı ilişkiler geliştirme yönünde bazı sinyaller vermişti. Dışişleri Bakanı Kotzias, ülkesinin Rusya ile ilişkilerindeki tavrına ve Yunanistan'ın Ukrayna krizinde nasıl bir rol üstlendiğine de şu sözlerle açıklık getirdi: “Rusya ile ilişkilerimizin uzun bir geçmişi var. Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa yakasındaki topraklarında yaşayan halklara yapılan baskıya karşı verilen mücadeleye kadar uzanır bu ilişkiler. Ancak biz bugün Avrupa ailesinden kopmak için Rusya ile iyi ilişkeler içinde değiliz; köprü vazifesi görecek özel konumumuz nedeniyle bu ilişkiler içindeyiz. Nitekim bizzat ben Ukrayna hükümetine, Kiev ile Moskova arasındaki diyalog ve görüşmelerde aracı olmak ve yardım için teklifte bulundum.”