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Spor

Yunan atletten erken veda

Yunan atlet Tassos Gousis, doping yaptığının belirlenmesinin ardından Yunanistan kafilesinden çıkarıldı...

09 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

29. Yaz Olimpiyat Oyunlarında mücadele etmesi beklenen Yunan atlet Tassos Gousis, doping yaptığının belirlenmesinin ardından Yunanistan kafilesinden çıkarıldı.

Yunan basınındaki haberlere göre, yasak madde kullandığı belirlenen Tassos Gousis, Yunanistan Atletizm Federasyonu tarafından Pekin'den Atina'ya çağrıldı.

29 yaşındaki Gousis, atletizmde 200 metrede yarışacaktı. Gousis, kararın ardından basına yaptığı açıklamada, ''Masumum ve sakinim. Tam oyunlardan önce doping maddesi kullanmam aptallık olurdu'' dedi.

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