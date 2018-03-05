T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yunan askerlerin tutukluluğuna itiraz edildi (3)

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ Edirne'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yaparken, devriyeleri sırasında Türk tarafına geçtikten sonra gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş

05 Mart 2018 19:34

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ
Edirne\'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu\'nda görev yaparken, devriyeleri sırasında Türk tarafına geçtikten sonra gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis\'in avukatlarının tutuklulukların kaldırılmasına yapılan itirazı, 1\'inci Sulh Ceza Hâkimliği\'ne kabul edilmedi. Hâkimlik, 2 Yunan askerinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Avukatların hâkimliğe verdiği itiraz dilekçesinde, askeri casusluk suçunun işlenmediğini ve Yunan askerlerin yanlışlıkla askeri yasak bölgeye girdiğini ileri sürerek, bu nedenle Mitretodis ile Kouklazis\'in tutuksuz yargılanmak üzere sınır dışı edilmelerini talep ettikleri öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ Edirne YunanistanKastanies KarakoluTürkAngelos MitretodisDimitris KouklazisSulh Ceza HâkimliğiHâkimlikYunanAvukatlarınMitretodisKouklazis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24