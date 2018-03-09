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Yunan askerlerin faturası komutanlarına çıktı

Sınırı geçen 2 Yunan askeri Edirne'de tutuklu bulunuyor

09 Mart 2018 19:30

Türkiye ile Yunanistan’ın kara sınırını oluşturan Meriç bölgesinde iki Yunan askerinin Türk topraklarına geçtikleri gerekçesiyle yakalanarak tutuklanması Atina'da rahatsızlık yaratmaya devam ediyor.

ntv.com.tr'nin haberine göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan basına sızdırılan haberlere göre, iki tutuklu Yunan askerinin bağlı bulunduğu mekanize birlik komutanı ile tümen komutanı sınır bölgesinden alınarak başka bölgelere tayin edildi. 

İki askerin Türk tarafına nasıl ve hangi şartlar altında geçtikleri ile ilgili Yunan silahlı kuvvetlerinin başlattığı araştırma ve soruşturmalardan sonra üst rütbeli iki komutanın görev yerlerinin değişitirilmesi dikkat çekti. 

Yunan Savunma Bakanlığı iki komutanın tayininin “önceden planlandığını” belirtse de Yunan basını ve siyasi çevreler, komutanların iki Yunan askerinin yakalanmasından sorumlu olabileceklerinden söz ediyor.

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