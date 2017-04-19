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Yunan askeri helikopter düştü; 4 ölü

Yunanistan Savunma Bakanı, kaza nedeniyle ülkede üç günlük yas ilan edildiğini açıkladı

19 Nisan 2017 19:08

Yunanistan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti. Bir asker ise kazadan yaralı kurtuldu.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına göre, üçü mürettebattan beş askerin bulunduğu Huey UH-1H tipi helikopterin enkazına ülkenin kuzeyindeki Elassona bölgesinde ulaşıldı.

Henüz nedeni belirlenemeyen kazada helikopterde bulunan dört askerin hayatını kaybettiği, yaralı kurtarılan kadın askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Larissa kentinden havalanarak Kozani'ye giden helikopterin, rutin sınır devriyesi için havalandığı belirtildi.

Savunma Bakanı Panos Kammenos, kaza nedeniyle ülkede üç günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

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