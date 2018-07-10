'Yunan Anneler'den Ankara'ya çağrı: İki askeri bırakın

Selanik'te anneler, Türkiye sınırını geçtikleri gerekçesiyle mart ayında tutuklanan iki Yunan askerin aileleriyle dayanışma eylemi yaptı. 'Yunan Anneler' isimli bir grup kadın, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nun önünde toplanarak, iki Yunan askerinin serbest bırakılması için anneler Ankara’ya çağrıda bulundu.

Duvar'da yer alan habere göre, Kendilerine ‘Yunan Anneler’ diyen ve iki askerin anneleri ile dayanışma için internetten örgütlenen bir grup kadın, Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğu’nun önünde eylem yaptı. Anneler ellerinde "Çocuklarımıza özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı.

Anneler, 1 Mart’tan bu yana tutuklu olan askerler Dimitris Kouklatzis ve Aggelos Mitretodis’in fotoğrafları ile geldikleri başkonsolusluğun önünde, iki askerin serbest bırakılmasını istedi. Annelerin Başkonsolos Yalman Okan ile görüşme talebi reddedildi.