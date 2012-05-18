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Dünya

Yunan Altın Şafak destekçileri: Meriç’e mayın döşeyelim

Yunan aşırı sağcı Alekos, “Türk sınırına boydan boya mayın döşenmeli. Böylece göçmenlerin sınırdan geçmeleri engellenebilir” dedi

18 Mayıs 2012 12:14

Yunanistan’da yükselişe geçen neo-Nazi Altın Şafak partisinin destekçileri Türkiye-Yunanistan sınırına mayın döşenmesini istedi.

Fransız L’Express dergisine konuşan Yunan aşırı sağcı Alekos, “Türk sınırına boydan boya mayın döşenmeli. Böylece göçmenlerin sınırdan geçmeleri engellenebilir” dedi.

Aşırı sağcı Altın Şafak’ı desteklediğini çevresindekilerden gizli tutan Alekos isimli bir genç ise “Birçok insan bizim ölmemizi istiyor. Anarşistler...” diyerek partiye desteğini açıklamaktan çekindiğini dile getirdi.

L’express’e göre aşırı sağcı Yunanlar geceleri beyzbol sopaları ile sokaklara çıkıp, şüpheli gördükleri kişileri dövüyor.

Gündüz bir elektrik firmasında çalışan gece ise sopasını alıp sokağa çıkan Georgios ise, “Biz neo-Nazi değiliz. Sadece milliyetçiyiz” diyerek kendini savunuyor.

Yunanistan’da 1 milyon yasadışı göçmen yaşıyor.

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