Yunan adasına, nüfusu kadar Türk turist gitti

Uzun bayram tatili Yunan Adaları'ndaki turizmcilerin yüzünü güldürdü. Sadece 600 nüfusu bulunan Lipsi adasına, nüfusu kadar Türk vatandaşı turist olarak gitti.

Bayramın ilk gününde adaya demir atan teknelerin yüzde 80'inin Türk bayraklı olduğunu söyleyen Lipsi Belediye Başkanı Fotis Mangos, Kurban Bayramı'nda adanın nüfusu kadar Türk vatandaşının adalarına geldiğini ifade ederek, "Türk turistleri her yıl dört gözle bekliyoruz. Dostlarımızı, kardeşlerimizi burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk ziyaretçilerimiz ada ekonomisi için büyük önem taşıyor" dedi.

Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, geçen yıl Türkiye’den ülkelerine 1 milyon civarında turist geldiğini açıklayarak en büyük hedefleri arasında turist sayısını karşılıklı olarak arttırmak olduğunu ifade etmişti.