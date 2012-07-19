Yunan adası Ikaria, Avusturya'ya bağlanmak istiyor!

Ege’deki Yunan adalarından biri olan Ikaria, Atina yönetimiyle imzaladıkları 100 yıllık anlaşmanın bittiğini belirterek, “Yunan yöneticiler bizi unuttu, Avusturya’ya bağlanmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, ekonomik krizden batma noktasına gelen Yunanistan’a bir darbe de Ege Denizi’nde bulunan İkaria adasından geldi. İtalyan Libero gazetesinin haberine göre Atina yönetiminin borç krizinden dolayı kendilerini unuttuğunu öne süren İkaryalı aktivistler, Yunanistan’la 1912’de yapılan 100 yıllık antlaşmanın dün sona erdiğini belirterek zengin bir AB ülkesi olan Avusturya’ya bağlanmak istediklerini belirttiler. Yunan komünist partisinin kalesi olan İkarialılar, ekonomik krizle boğuşan Yunan hükümetinin yıllardır kendilerini unuttuğunu öne sürerek, “Ne bir hastanemiz var ne de yollarımız yapılıyor. Artık Yunanistan’ın tavırlarından yorulduk. Bağımsızlık istiyoruz” açıklamasında bulundular. Ada olarak bağımsız kalmalarının kendileri için çok zor olacağını da ifade eden aktivistler, “Ama başka bir ülkeye katılabiliriz. Türkiye’ye de bağlanmayı kesinlikle istemiyoruz. Avusturya’ya bağlanmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

'250 milyon euro öder alırız'

İtalyan gazetesi kendi bayraklarına sahip olan 8 bin nüfuslu İkaria halkının çoğunun bağımsızlıktan yana olduğunu ve referanduma giderek Avusturya’ya bağlanma planları yaptıklarını yazdı. Haber Avusturya basınında bomba etkisi yarattı. Tüm gazeteler İkaria’nın Yunanistan’dan ayrılma isteğini, “Avusturya’ya 10’uncu eyalet geliyor” başlığıyla verdi. Uluslararası hukukçulardan görüş alan Avusturya basını, “Hukuk profesörleri adanın Avusturya’ya katılımında bir sakınca görmedi. Uluslararası hukuka göre, ada halkı böyle bir karar alıp bu talebini Avusturya makamlarına ilettiği takdirde, Cumhurbaşkanının imzasıyla İkaria Avusturya’ya katılabilir. Ama Avusturya Yunanistan’ın borçlarının bir kısmını da üstlenmeli. İkaria’nın üzerine düşen 250 milyon euro’luk borç yükünü de Avusturya’nın kabul etmesi gerekiyor” diye yazdı.

'Lozan Antlaşması var'

Avusturya hükümeti ise sessiz kalmayı tercih ederken, Yunanistan’ın Viyana Büyükelçiliği, İkaria’yı vermenin söz konusu olamayacağını bildirdi. Yunan Büyükelçilik sözcüsü Christina Chrysanthakopoulou, “1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’nın 12’nci maddesine göre, İkaria, Ege’deki diğer adalar gibi Yunan ulusal sınırları içinde yer almaktadır” açıklamasında bulundu.

Türkiye’ye 60 kilometre

Adını Yunan mitolojisindeki İkarus’tan alan 7 bin yıllık geçmişe sahip İkaria, 250 kilometrekarelik bir ada. Nüfusu 8 bin 312. 1521 yılında Osmanlı İmparatorluğu himayesine geçti. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı’ya baş kaldıran İkaria halkı, kentteki Osmanlı garnizonunu kovarak bağımsızlığını ilan etti. Ancak diğer adalar gibi Yunanistan’a bağlanmayıp kendi devletini kurdu. “Özgür İkaria Devleti” adını alan ada, bayrak olarak da kendilerine mavi üzerine beyaz haç şeklinde bayrağı kabul etti. Ancak gıda kıtlığı, ulaşım ve posta servisindeki zorluklar yüzünden 5 ay yaşayabilen İkaria devleti, Ege Denizi’ndeki İtalyan tehdidinden endişe ederek 12 Temmuz 1912’de bir anlaşmayla Yunanistan’a bağlandı. Türkiye kıyılarından 60 kilometre mesafedeki ada, Sisam Adası’na da 40 kilometre uzaklıkta ve Atina’nın balık ihtiyacının neredeyse tamamını karşılıyor. Yıllık ortalama 19 derece sıcaklığa sahip olan ada tam bir turist cenneti. Her yıl İkaria’yı on binlerce yabancı turist ziyaret etiyor.