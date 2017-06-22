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Dünya
Deutsche Welle

Yunan adalarından Türkiye’ye bin 229 mülteci gönderildi

Yunanistan ile AB Sınır Koruma Teşkilatı Frontex'in AB ile Türkiye arasındaki mülteci mutabakatı çerçevesinde Türkiye'ye bin 229 sığınmacı gönderdiği bildirildi.

22 Haziran 2017 22:59

Yunanistan ile AB Sınır Koruma Teşkilatı Frontex'in, AB ile Türkiye arasındaki mülteci mutabakatının yürürlüğe girdiği 2016 Mart ayından bu yana toplam bin 229 sığınmacı ve kaçak göçmeni Ege’deki adalardan Türkiye’ye geri gönderdiği bildirildi. Konuya ilişkin açıklama Atina Polisi tarafından yapıldı.

Ege’nin doğusundaki Yunan adalarında hali hazırda yaklaşık 14 bin mülteci ve göçmen barınıyor.

AB ile Türkiye arasındaki mutabakat, Türkiye’den yasadışı yollardan Yunan adalarına geçmiş ve iltica başvurusu kabul edilmemiş sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesini, bunun karşılığında Türkiye'den aynı sayıda Suriyeli'nin Avrupa ülkelerine gönderilmesini öngörüyor.

Yunanistan ayrıca Türkiye ile 2001 yılında imzalanan ve yasadışı göçle mücadeleyi de içeren anlaşma kapsamında geçen 18 ay içinde bin 196 mülteciyi sınır dışı ederek Türkiye’ye gönderdi.

Atina Polis Teşkilatı, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile işbirliği içinde yürütülen gönüllü geri dönüş programı çerçevesinde de toplam bin 279 kişinin de Yunanistan’dan ülkelerine geri gönderildiğini bildirdi.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/ÇA,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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