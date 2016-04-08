Yunan adalarındaki göçmenler: Türkiye'ye dönmektense ölürüz

Yunanistan bugünden itibaren göçmenlerin Türkiye'ye iadelerine yeniden başlamayı planlıyor. Ancak Yunan adalarındaki göçmenler, "Sınır dışı edilip Türkiye'ye geri gönderilmektense ölümü tercih ederiz" diyorlar.

İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesi, Sakız Adası'ndaki göçmen kampında tutulan Afgan Şüayib Nuri'nin "Bizi sınır dışı ederlerse kendimizi öldürürüz. Geri dönmeyeceğiz" diyor.

Guardian haberinde, "Şüayib'in hemen yanında oturan bir başka göçmense, 'AB - Türkiye anlaşmasını zorla uygulamaya kalkarlarsa burada korkunç şeyler yaşanır' uyarısını yapıyor" ifadeleri yer alıyor.

Akimi adındaki bir diğer göçmense "Biz terörist falan değiliz. Mülteciyiz. Burada yaşam şartlarımız çok kötü. Su bile yok. Hamile bir kadına vurduklarını gördüm. Bize neden böyle davranıyorlar? Tek istediğimiz şey iltica etmek" sözleriyle içinde bulunduğu zor durumu anlatıyor.

Midilli Adası'ndaki göçmenlerin de sınır dışı edilmeleri halinde intihar edeceklerini söylediği yönünde haberler geliyor.

Yardım gönüllüleri tarafından Guardian gazetesine ulaştırılan bir göçmen mektubunda, "Türkiye'ye gönderilmektense ölümü kabullenirim. Ölmek var dönmek yok. Bizi sınır dışı ederlerse hepimiz toplu olarak intihar edeceğiz" ifadeleri bulunuyor.

AB - Türkiye göçmen anlaşması kapsamından Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilen ilk mülteci kafilesinde 202 kişi bulunuyordu. Her ne kadar ilk göçmen kafilesi Pazartesi günü olaysız bir biçimde İzmir'in Dikili ilçesine getirilmiş olsa da, Birleşmiş Milletler'in (BM) kaygıları azalmış değil.

Pazartesi günü Türkiye'ye gelen göçmenlerin 66'sı Sakız Adası'ndan yola çıkmıştı. Bu göçmenlerin 13'ünün iltica başvurusu talebinde bulunduğu, ancak Yunan yetkililerin bu talepleri dikkate almayarak göçmenleri sınır dışı ettiği belirtilmişti.

Türkiye - AB anlaşması sadece iltica başvurusu yapmayan göçmenlerin iadesini kapsıyor.

Sakız Adası'nda bulunan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği temsilcisi Katerina Kitidi, "Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 20 Mart ile Yunanistan'ın anlaşmayı onayladığı 1 Nisan tarihleri arasında yetkililerin itica taleplerini kayda alma konusunda işi ağırdan aldıklarını gördük" diyor.

Anlaşmanın kimleri kapsayacağı ve nasıl uygulanacağı konusundaki belirsizlikler göçmenleri de tedirgin edince, geçen hafta 800 civarında göçmen Sakız Adası'ndaki göçmen kampından kaçmıştı.