Yunan adalarına 'ticari yat' yasağı

Yunan adalarına sefer yapan Türk bayraklı ticari yatların ve düzenli sefer yapan yolcu gemilerinin liman çıkışları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yasaklandı.

Son dönemde Yunanistan Limanlarına sefer yapan Türk bayraklı ticari yatlara karşı Yunan PSC müfettişlerinin ön yargılı bir şekilde tutuklama kararı vermesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın yasaklamasına neden oldu.

Özellikle, son aylarda Kos ve Rodos Limanlarına sefer yapan Türk bayraklı ticari yatların Paris Memorandumu (Paris MoU) kapsamında yapılan denetimler sonucu tutuklanmasıyla birlikte, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı önlem alma kararı aldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türk bayraklı ticari yatların 25 Eylül 2017 (Bugün), düzenli sefer yapan yolcu gemilerinin ise 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren, Yunanistan karasularına sefer yapmasının yasaklarken, liman çıkışlarına izin verilmeyeceği belirtildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, Bölge Liman Başkanlıklarına gönderilen yazıda, Türk bayraklı ticari yatların 25 Eylül 2017 tarihinden itibaren liman çıkışlarına izin verilmemesi gerektiği ifade edilirken, düzenli sefer yapan yolcu gemilerinin ise 12 Ekim 2017'den itibaren liman çıkışlarına izin verilmeyeceği ve vatandaşların mağdur edilememesi için bilet satışlarının bu tarihten itibaren yapılmaması gerektiği kaydedildi.

Son 3 ayda 5 Türk bayraklı ticari yat ve yük gemisi Yunanistan'da tutuklandı

Yunanistan'ın Kos ve Rodos Adası'na sefer yapan 4 ticari yat ile Kalamaki Limanı'na sefer yapan bir yük gemisinin Yunanlı PSC müfettişleri tarafından Paris MoU kapsamında yaptığı denetimler sonucu tutukladığı öğrenilirken, 2017 yılı içinde Avrupa limanlarında tutulan gemi sayısının 13'e yükseldiği belirtildi.