Yunan adalarına geçmeye çalışıyorlardı; lastik botta bir çocuk hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan adalarına gitmek için çıktıkları yolda, botları su alan sığınmacılar arasında bir çocuk hayatını kaybetti. Kalan 40 kişi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası'nda yaklaşık 5 mil açıkta sığınmacıların bulunduğu botun su aldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, su alan bottaki ilk belirlemelerde 4 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine ulaştı.

Aralarında çocukların da bulunduğu kurtarılan 40 kişi Kuşadası Devlet Hastanesine getirildi.

Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin arama çalışması sürüyor.