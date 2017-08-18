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Dünya

Yunan adalarına 17 günde 1421 göçmen geçti

Io Chokona / Atina, 18 Ağustos (DHA) – Yunanistan’ın Sınır Denetim Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ağustos’tan 17 Ağustos sabahına kadar Midilli’ye 394, Sakız’a 458 ve Samos’a 569 olmak üzere toplam 1

18 Ağustos 2017 19:25

Io Chokona / Atina, 18 Ağustos (DHA) – Yunanistan’ın Sınır Denetim Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ağustos’tan 17 Ağustos sabahına kadar Midilli’ye 394, Sakız’a 458 ve Samos’a 569 olmak üzere toplam 1.421 göçmen geçti.
Türk makamlarının açıklamasına göre ise 32 vaka tespit edilip 1.265 göçmenin Yunanistan’a geçmesi engellendi. Bu dönem içinde Kuzey Ege Adaları’nda sığınma taleplerinin bakılmasını bekleyen 10 bin 327 sığınmacı-göçmen bulunuyor.  Bunlardan 4.780’i Midilli, 2.924’ü Sakız, 2.623’ü de Samos ağırlama kamplarında kalmakta. Bu arada adalardaki ağırlama kampları kapasitelerinin çok üstünde hizmet vermek zorunda kalıyorlar. Örneğin Midilli’nin Moria göçmen ağırlama kampı 2 bin 330 kişi ağırlamak üzere planlanmışken, 3.502 kişi; Samos ağırlama kampı da 700 kişi yerine 1984 kişi barındırıyor. Bu açıdan daha iyi durumda görünen Sakız Adası ağırlama kampı 1.100 kişilik kapasitesi varken 838 kişi barındırıyor.

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