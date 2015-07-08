Yunan adaları, Türkiyeli turistlerle ayakta

Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan’da tatil rezervasyonları teker teker iptal ediliyor. CNN Türk'ten Yorgo Kırbaki'nin aktardığına göre, ülkede sadece Türk turistler kaldı.

Muğla ilinin Datça kıyılarının karşısındaki meşhur Simi (Sömbeki) Adası’na sadece Türk turistlerin geldiğini söyleyen Belediye Başkanı Lefteris Papakalodukas, “Türkler tatil için Yunan adalarını tercih ediyor. Bizi seviyorlar. Ülkemde yaşananlardan korkmayıp da gelip tatil yapan tek millet Türkler” dedi.

Bayramda Simi’ye gelecek Türk turistler için şimdiden hazırlık yaptıklarını da belirten Papakalodukas, “Türk turistler için ATM’lerde para çekmede herhangi bir sınırlama yok. Ayrıca adadaki restoran ve oteller de kredi kartı kabul ediyorlar. Yunanistan’ın Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırması halinde Yunan adalarına her yıl 10 milyon Türk turist geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

Simi adasının neredeyse sembolü haline gelen Manos Restoran’ı sabihi Manos Magkos da, “Eğer Türk turistler olmasaydı ölecektik” dedi.

Yunanistan’ın Avrupa Birliği'nden çıkması ve Türkiye ile yapılacak ticari işbirliği sayesinde bütün sorunların çözüleceğine inandığını belirten Magkos, “O zaman Merkel’in bizi kurtarmasına gerek kalmaz” diye konuştu. Magkos, son günlerde restoranına gelen Türk turist sayısındaki yüzde 20 düşüşü Ramazan’a bağlıyor.

Her gün 50 bin rezarvasyon iptali

Yunanistan’da referandum ilan edildiği 25 Haziran Cuma gününden bu yana her gün 50 bin yabancı turist rezervasyonlarını iptal ediyor. Uçaklarda normal günde yüzde 1.05 olan rezervasyon iptali 27 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yüzde 7.2’ye çıkarken, 30 Haziran’da yüzde 22 ile rekor kırdı. Gemiler için rezervasyon iptali ise yüzde 60’a ulaştı.

Yunanistan’ın en turistik adalarından birisi olan Korfu’nun Otelciler Derneği Başkanı Panayotis Bramos, Yunan medyasına, “Tam bir kaos yaşanıyor. Rezervasyonlar donduruldu. Yunan turist günde 60 Euro ile nasıl tatil yapsın? Bankaların kapalı ve elimizdeki nakitin çok sınırlı olması nedeniyle gerekli satın alımları yapamıyoruz ve yabancı turiste gerekli hizmeti sunamıyoruz. Bu gidişle dibe vuracağız” dedi.