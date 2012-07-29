Yunan Adaları Türk turistle dolup taşıyor

Türkiye’nin Ege kıyıları karşısındaki Yunan Adaları ve özellikle kuzey ve orta Ege’deki adalar Türk turistlerle dolup taşıyor. Adalar esnafı için ülkedeki büyük ekonomik kriz, Türkler sayesinde “teğet geçiyor.”

Milliyet'in haberine göre, Ramazan Bayramı turizmi çerçevesinde özellikle Midilli ve Sakız adaları Türk dolacak. Yetkililer, 18 Ağustos’dan sonra bu iki adanın yüzde 100 dolu olacağını duyurdu. Midilli’de turizm acentası sahibi Aris Lazaris’in Kathimerini gazetesine açıklamasında, “Diğer ülkelerden turistlerde yüzde 50 azalma var ancak, Türklerde artış yüzde 100. Her hafta sonu 900-1000 kişi geliyor. Hafta arası da çok gelen var” dedi.

Sakız Adası’nda otel sahibi Petros Fragiadakis ise “geçen seneye kadar Türkler günü birliğine gelir, adanın merkezi Hora’da gezinirlerdi. Şimdi daha çok gün için gelip, tüm adayı dolaşıyorlar” ifadesini kullandı. Sakız Adası’nda turizm acentası sahibi Tasos Hacıeleni ise, “Her hafta sonu Türkiye’den 500-600 turist geliyor” dedi.

Ekonomik nefes alıyor

Kathimerini gazetesi haberini “Türk turistlerin çıkarması” manşeti ile duyurdu. Gazete ayrıca, “Kuzey Ege’deki adalar nefes alıyor zira, diğer ülkelerden turistlerde azalma var”, “Türk sahilleri ile Yunan adaları arasındaki iletişim her yaz daha da gelişiyor” şeklinde yorumlara yer verdi.

Vize 138 lira, hizmet bedeli 46 lira

Kosmos Vize Hizmetleri, 138 TL vize ücreti, 46 TL de hizmet bedeli alıyor. Kişilerin ayrıca, Schengen vizesi için istenen evrakları teslim etmeleri gerekiyor. Kosmos başvuruları 8.30-16.00 saatleri arasında kabul ediyor. Yorgo Papalyaris, vize almak için başvuruların daha da artması durumunda önümüzdeki yıl cumartesi günleri de başvuruları kabul edebileceklerini söyledi.