Yunaistan'ın yasa dışı göç çözümü: AB'nin FRONTEX timi

T24 - Yunanistan, yasadışı göçün engellenmesi için Türkiye ile kara sınırına Avrupa Birliği personeli yerleştirilmesi talebinde bulundu. AB de 200 kilometreyi aşan sınıra acil müdahale ekibi FRONTEX birliklerini gönderdi.



Tim, Türkiye ile istişarede olacak ancak operasyon yapamayacak. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:



Yunanistan, yasadışı göçün engellenmesi için Türkiye ile kara sınırına Avrupa Birliği muhafızı yerleştirilmesini istedi. AB de talebi kabul ederek 200 kilometreyi aşan sınıra, FRONTEX'e bağlı acil müdahale ekibi gönderdi. AB muhafız ekibi, Yunan güvenlik güçlerinin denetiminde faaliyet gösterecek. Yunanistan, Türkiye'yi bir sıçrama tahtası olarak kullanan kaçak göçmenlerin Meriç sınırından Yunan topraklarına ve buradan da Orta Avrupa ülkelerine sızmasını önlemek amacıyla, Türkiye ile yapacağı işbirliğinin yanı sıra AB'den de yardım istedi. Yunan İçişleri Bakanı Hristos Papoutsis, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın son Atina ziyaretinden 2 ay önce AB komisyonuna ilettiği mektubunda, Meriç sınırından Yunan topraklarına geçen kaçak göçmen sayısının artışını önlemek amacıyla, AB ülkeleri arasında oluşturulan FRONTEX acil müdahale ekibinin (Rapid Border Intervention Team-RABIT) Meriç sınırında konuşlanmasını talep etti.





MERİÇ'TE DEVRİYE GEZECEK



Yunanistan'ın çağrılarını kabul eden AB, Meriç sınırındaki geçişleri önlemek amacıyla Yunan askerlerinin FRONTEX gücüyle takviye edilmesine karar verdi. Bu amaçla FRONTEX yetkilileri, Yunan güvenlik makamları ve kara kuvvetleri yetkilileriyle Meriç sınır bölgesinde incelemeler yaptı. FRONTEX gücünün bir hafta içinde 212 kilometrelik Meriç sınırında, özellikle kuzeydeki Orestiada bölgesinde konuşlanmasına ve Yunan askerleriyle birlikte devriye gezmesine karar verildi. Ancak FRONTEX gücünün nerede, nasıl ve kaç kişiden oluşacağı, incelemelerin tamamlanmasından sonra karara bağlanacak. Meriç sınırında devriye gezecek olan FRONTEX timi, kendi ülkelerinin üniformalarını giyecek, AB kolluğu takacak, tüfek ve tabanca taşıyacak ve Yunan askerlerinden ayrı ya da birlikte devriye gezecek. FRONTEX timi, "ancak silahlı bir saldırıya uğrarsa karşılık vermekle yetkili" olacak ve bu durumda da "olası bir silahlı saldırının FRONTEX askerlerine değil, Yunan askerlerine yapıldığı" varsayılacak.





KAÇAK SAYISI YÜZDE 371 ARTTI



AB İç İlişkiler Bakanı Cecilia Malmström, "Yunanistan- Türkiye sınırındaki durum giderek kaygı verici bir hal alıyor. Sınırdan kaçak geçişlerin sayısı endişe verici boyutlara ulaştı ve Yunanistan bununla tek başına mücadele edemiyor. İnsani durumdan çok endişe ediyorum" dedi. Yunanistan İçişleri Bakanı Papoutsis'in, AB yetkililerine verdiği bilgilere göre, Meriç sınırından Yunan topraklarına geçen kaçak göçmen sayısı geçen yıla oranla yüzde 371 oranında arttı. 2009 yılında Meriç sınırından geçen 6 bin 615 kaçak göçmen sayısı 2010 yılında 31 bin 219'a ulaştı. Yunan güvenlik güçlerinin kaçak göçmenlerle başa çıkamadığını söyleyen Papoutsis, "Hemen her gün 200- 300 hanelik bir köyün ahalisi kadar kaçak göçmen ordusunu önlemeye çalışıyoruz" dedi. Bu arada, Türk kıyılarından Yunan adalarına geçen kaçak göçmen sayısında yüzde 77 oranında azalma kaydedildi. Bunun, Türk ve Yunan makamlarının işbirliği ve FRONTEX'in Ege'de hava ve denizde devriye gezmesinden kaynaklandığı belirtildi. Kaçak göçmenler Ege denizinden Yunan adalarına geçmek için kişi başına 2 ila 3 bin dolar, Meriç kara sınırından geçmek için ise sadece 300-400 dolar ödüyor.





