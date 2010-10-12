Yunaistan polisini affetmedi!

T24 - Yunanistan’ın başkenti Atina’da, 2008 yılında Aleksis Grigoropulos (15) adlı gence ateş ederek ölümüne yol açan polis memuru Epaminondas Korkoneas’ın müebbet hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.





Yunan medyası, Amfissa Kent Mahkemesinin, bugün aldığı kararla, 6 Aralık 2008′de meydana gelen olayda, tetiği çeken polis memuru Epaminondas Korkoneas’ın müebbet, çalışma arkadaşı ve meslektaşı Vasilis Sariariotis’in ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldıklarını duyurdu.



Korkoneas, 2008′de Atina Savcılığına verdiği ifadede, ”Eksarhia semtinde devriye gezerken, 30 kişilik bir grubun taş, şişe ve sopalı saldırısına uğradıklarını, olay yerinden uzaklaştıktan sonra araçlarını park ettiklerini ve bölgedeki çevik kuvvet ekibine haber vermek üzere yürürlerken tekrar gençlerin saldırısıyla karşılaştıklarını” söylemişti.



Polis memuru Korkoneas, ”kendilerini korumak için havaya 2 veya 3 el ateş ettiğini, gençleri hedef almadığını” öne sürmüştü.



Olayın görgü tanıkları ise Korkoneas’ın hedef gözeterek ateş açtığını iddia etmişlerdi.



Grigoropulos’un yaşamını yitirmesinin ardından başlayan protesto gösterileri haftalarca devam etmiş, ülke adeta savaş alanına dönüşmüştü. Öğrenciler, polis noktaları ve karakolların hedef alındığı gösteriler yaparlarken, ülke genelinde 400 okul işgal edilmişti.



Yunan basını, olayların görülmemiş büyüklükte olduğunun her geçen gün daha iyi anlaşıldığını, polisin olayların sadece ilk 5 gün içinde 4 ton göz yaşartıcı gaz kullandığını yazmıştı.



Gösterilerde, yüzlerce işyeri, banka şubesi, kamu binası ve araçta ciddi maddi hasar meydana gelmişti. Atina, Selanik, Yanya, Patra ile Girit adası başta olmak üzere birçok kentte çok sayıda karakol ateşe verilmiş, onlarca polis yaralanmıştı.



2009′da Grigoropulos’u anma etkinliklerinde çıkan olaylarda ise 277 kişi gözaltına alınmış, 5 gösterici ile 26 polis yaralanmıştı.



Yunanistan’da Grigoropulos’tan önce de 1985 yılında bir genç polis kurşunuyla yaşamını yitirmiş, ülkenin dört bir yanında çıkan olaylar aylarca sürmüştü.





