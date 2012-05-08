'Yumuşak Makine' ve 'Ölüm Pornosu' için bilirkişilere ulaşılamadı

William Burroughs'un yazdığı 'Yumuşak Makine' ve Chuck Palahniuk'un 'Ölüm Pornosu' adlı kitabının yargılandığı davalar yine sonuçlanmadı.



Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nun verdiği rapora dayandırılarak William Burroughs'un yazdığı, Süha Sertabiboğlu tarafından Türkçe'ye çevrilen ve Sel Yayıncılık tarafından yayımlanan Yumuşak Makine adlı kitabın altıncı duruşması ve Chuck Palahniuk'un yazdığı ve Funda Uncu'nun Türkçe'ye çevirdiği, Ayrıntı Yayınları tarafından basılan Ölüm Pornosu isimli kitabın dördüncü duruşması, bugün saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda arka arkaya görüldü.

13 Mart 2012 Salı günü saat 09.30'da aynı mahkemede görülen bir önceki duruşmada "Yumuşak Makine"nin İstanbul Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nden iki bilirkişiye gönderildiği ve bilirkişiler tarafından raporun hazırlandığı, ancak ardından gönderilen ceza hukuku bilirkişisinden rapor beklendiği kaydedilmişti. Bugün görülen duruşmada ise ceza hukuku bilirkişisinden hâlâ bir cevap gelmediği, hatta bilirkişinin hakimin “telefonlarına cevap vermediği” belirtildi.

Bunun üzerine söz alan İrfan Sancı, “Yasaya göre edebi eserler müstehcenlik suçlamasıyla yargılanamaz; bu kitabın yargılandığı yasa zaten edebi eserleri suçlamalardan muaf tutar. Buna rağmen siz hâlâ bu kitabı Muzır Kurulun verdiği rapora dayanarak yargılıyorsunuz ve kitabın edebi eser olup olmadığını incelemek için bilirkişi arıyorsunuz. Diyelim ki rapor olumsuz çıktı ve mahkemenin seçtiği bilirkişiler Yumuşak Makine’nin edebi olmadığına karar verdi. Bu durumda bu kitap edebi eser olmaktan çıkacak mı? Tüm dünyada bunu akıl eden bir biz miyiz?” dedi. Hakim İrfan Sancı’ya “Siz kitabın edebi olup olmadığına toplumun karar vermesi gerektiğini mi söylüyorsunuz?” diye cevap verdi. İrfan Sancı “Tabii ki öyle olmalı,” deyince hakim “O zaman İngiliz ya da Batı Edebiyatı kürsüleri ne için var?” dedi. Edebiyat kürsülerinin yargılanan kitapların edebi olup olmadığına karar vermek için kurulmadığı sanık İrfan Sancı tarafından belirtildikten sonra, mahkemenin bilirkişilerden gerekli raporları bir an önce alması ve uzayan duruşmaların artık son bulması talep edildi. Dava, bir kez daha, bilirkişi raporu beklendiği için 5 Temmuz 2012 tarihine ertelendi.

Ölüm Pornosu isimli kitap içinse, bir önceki duruşmada hâlâ bir bilirkişi bulunamadığı, mahkemenin Boğaziçi Üniversitesinin ilgili bölümlerinden bu konuda cevap beklediği bildirilmişti. Yumuşak Makine davasının ardından görülen Ölüm Pornosu davasında da kitabın bilirkişilere gönderildiği ve karar için raporun beklendiği belirtildi.

İki dava da, yine bilirkişi raporları beklendiği için ertelendi. 5 Temmuz 2012 tarihinde saat 09.30’da önce "Yumuşak Makine"nin yedinci duruşması ve ardından "Ölüm Pornosu"nun beşinci duruşması görülecek.