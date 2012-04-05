Yumurtalık petrol boru hattındaki yangın söndürüldü

İdil ilçesi yakınlarından geçen Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattındaki yangın, tamamen söndürüldü.

Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattında 3 noktada çıkan yangının, PKK'lıların düzenlediği sabotaj sonucu meydana geldiği açıklandı.

Şırnak Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Yenimahalle'nin 2 kilometre yakınından geçen Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattına gece, PKK mensuplarınca birbirine yakın 3 noktada sabotaj düzenlendi. Başlayan yangın üzerine boru hattında petrol akışı durduruldu.

BOTAŞ, İdil Belediyesi ve jandarma ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda saat 10.40 sıralarında yangın tamamen söndürülürken, boru hattında onarım çalışmalarına başlandı.

Sabotajı yapan PKK'lıların yakalanmasına çalışılıyor.





2 yıl önce de sabotaj yapılmıştı



Şırnak-İdil karayoluna yakın mesafeden geçen Mağara köyü mevkisindeki BOTAŞ'a ait petrol boru hattına 10 Ağustos 2010'da teröristlerce döşenen mayın patlatılmış, çıkan yangının olay yerinden geçmekte olan araçlara sıçraması sonucu Tacettin Demir ve İslam Demir yanarak ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı.