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Yumurtalık petrol boru hattında patlama meydana geldi

Kerkük-Yumurtalık petrol hattında saat 3.00'te patlama meydana geldi

05 Nisan 2012 12:59

Irak'ın Kerkük kentinden Adana Yumurtalık'a petrol taşıyan boru hattında 3 patlama meydana geldi. Petrol boru hattındaki patlamaların nedeni henüz bilinmiyor.
 
Şırnak'ın İdil ilçesine bir kilometre uzaklıkta bulunan Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattında saat 03.00 sıralarında 3 ayrı noktada patlama oldu. Patlamaların ardından 3 ayrı noktada çıkan yangın devam ediyor.

Nedeni öğrenilemeyen patlamaların ardından 3 ayrı noktada yangın çıktı.

Yangının ardından bölgeye BOTAŞ'a ait itfaiye ekipleri sevk edilirken ikinci bir patlamaya karşın itfaiye ekipleri yangına müdahale edemedi.

Vanaları kapatılan petrol boru hattındaki yangın devam ederken petrol hattındaki patlamaların sabotajdan kaynaklandığı ileri sürüldü.

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Kerkük YumutalıkpetrolhatAdanaIrakŞırnak

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