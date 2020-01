Yumurtada ölümcül bakteri tespit edildi!

Hileli bal, salam, sosis ve sucuğun ardından yumurtanın da masum olmadığı ortaya çıktı. Genellikle et ve et ürünlerinden geçen ve tedavi edilmediği takdirde ölüme kadar götüren Salmonella bakterisi yumurtada da tespit edildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yumurtalara tek tek test yapmanın mümkün olmaması nedeniyle tavuk çiftliklerini denetleyerek halk sağlığını korumaya çalışıyor.



Takvim gazetesinin haberine göre, sahte bal ve yüzde 100 dana eti yerine içinde her türlü sakatat ve kanatlı et barındıran sucukların ardından Türkiye'nin en çok tükettiği yumurtanın da ölümcül bakteri barındırdığı anlaşıldı.

Sağlık eski Müsteşarı ve Gazi Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Sefer Aycan, hileli ve halk sağlığını tehdit eden gıdalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hileli bal ve et ürünlerinden sonra halkın tüm gıdalara korkuyla yaklaştığını belirten Prof. Aycan, üreticilerin ucuza mal edip pahalıya satmak için yaptığı hilelerle halk sağlığının tehlikeye girdiğini kaydetti.

Prof. Aycan, et ve et ürünlerinde ortaya çıkan, tedavi edilmediği takdirde ölüme neden olan Salmonella bakterisinin yumurtada bulunduğunu söyledi. Bakterinin yumurtaya hem tavuktan hem de bulunduğu ortamın kirliliğinden dolayı geçtiğini anlatan Prof. Aycan, bakterinin yumurtanın kabuğundan içine ulaştığını vurguladı.

Salmonella'lı yumurtanın insana bulaşma riskine dikkat çeken Prof. Aycan, bakterinin organik ya da organik olmayan ayrımı yapılmadan tüm yumurtalarda olabileceğini ifade etti. Özellikle çiğ yumurtadan yapılan pasta ve krema gibi gıdalarla Salmonella bakterinin insana geçme olasılığının yüksek olduğunu bildiren Prof. Aycan, "Salmonella insana geçmesi durumunda şiddetli bir enfeksiyona neden oluyor. İshal, kabızlık ve yüksek ateşle seyreden hastalık, iyi tedavi edilmemesi halinde ölüme neden oluyor" dedi.

Kavurmaya eşek eti

Laboratuvar sonucu ile taklit yapıldığı kesinleşen ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanan 6 firmanın adları şöyle:



Hasan Dede markalı yağlı tulum peynir üreten Konya merkezli Akgökseller Gıda (Nişasta ve bitkisel yağ tespiti)



Yalçıntepe markalı yağlı tulum peyniri üreten Kayseri merkezli Birsen Güven Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Bitkisel yağ tespiti)



Güldemce markalı tam yağlı tulum peyniri üreten Konya merkezli Güldemce Gıda İnş. Otomotiv San. Tic. Ltd. (Bitkisel yağ tespiti)



Apikoğlu markalı sucuk üreten İstanbul'da kurulu Etsan Gıda Sanayi A.Ş. (Yüzde 100 dana eti olarak tanıtılan sucukta kanatlı eti tespiti)



Uludağ markalı sosis üreten İstanbul'daki Karizma Beşler (Yabancı doku ve iç organ tespiti)



İzmit'te Efraim Usta Lokantası (Pişmiş dana kavurma yemeğinde tek tırnaklı eti tespiti)