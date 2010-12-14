-YUMURTA ÜRETİMİNDE ARTIŞ SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - Türkiye'de, tavuk yumurtası üretimi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,1 artarak 1,06 milyar adete yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Ekim 2010 Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, bu yılın Ekim ayında 74 milyon 313 bin adet tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı 2010 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 artış gösterdi. Ekim ayında 129 bin 801 ton tavuk eti üretildi. Tavuk eti üretimi 2010 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 6,9 arttı. TÜİK verilerine göre, 2010 yılı 10 ayında, toplam 9 milyar 636 milyon 524 adet tavuk yumurtası üretildi. Bu yıl Ocak-Ekim döneminde 708 bin 856 adet tavuk kesildi, 1 milyar 214 milyon 689 ton tavuk eti üretildi. 2010 yılı, üretilen tavuk yumurtası sayısı, kesilen tavuk sayısı ve üretilen tavuk eti miktarı şöyle: Ocak Eylül Ekim Toplam ----- ----- ----- ------- Tavuk yumurtası (bin adet) 961.280 1.011.808 1.063.103 9.636.524 Kesilen tavuk (bin adet) 57.961 71.700 74.313 708.856 Tavuk eti (ton) 98.781 121.444 129.801 1.214.689 TÜİK tarafından 2010 yılına kadar kümes hayvancılığı istatistikleri yıllık bazda yayımlanıyordu. Karşılaştırılabilir istatistikleri daha kısa periyotlarla üretmek amacıyla, 2010 yılı Ocak ayından itibaren Nace Rev.2'ye göre 01.47 ve 10.12 başlığı altında faaliyet gösteren ticari kanatlı işletmelerinden tavuk yumurtası ve tavuk eti üretim miktarlarını tespit etmek üzere, köy tavukçuluğu kapsam dışında bırakılarak veri derleme çalışmaları başlatıldığı kaydedildi. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçların aylık kümes hayvancılığı üretim istatistikleri adı altında paylaşılacağı, üretim verilerinin her ay kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.