Yumurta Üreticileri Merkez Birliği, "90 kuruşun üzeri fahiş fiyattır” dedi; Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Bakanlık yetkililerinin, yumurta fiyatlarındaki büyük artışla ilgili hem marketler hem de büyük toptancılarla da görüşmeler yaptığı öğrenildi. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nden arandığını söyledi. "“Fahiş fiyat araştırması yapan yetkililere yumurtanın üreticiye maliyeti ile pazar ve marketlerde satılan fiyatı gösteren tabloyu gönderdim" diyen Afyon, "Vatandaş, büyük boy yumurtanın tane fiyatını 90 kuruşun üzerinde satan marketten yumurta almasın, 90 kuruşun üzeri fahiş fiyattır” dedi.

Bakanlık, arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ilişkin denetimlerinde firmalardan alış ve satış faturalarını gibi bilgi ve belgelerle firma savunmasını istiyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nden arandığını söyleyen Afyon, “Fahiş fiyat araştırması yapan yetkililere yumurtanın üreticiye maliyeti ile pazar ve marketlerde satılan fiyatı gösteren tabloyu gönderdim. Onlara da 90 kuruşun üzerindeki fiyat fahiştir, bir koli yumurta en fazla 27 lira olmalıdır, dedim. Oysa özellikle büyük, zincir marketlerde fiyatların 34 liraya kadar çıktığını görüyoruz. Hatta bazıları bunu daha da abartıyor. Geçen gün vatandaşın biri beni görünce elindeki 10’lu yumurtayı gösterdi ve 14.75 lira ödediğini söyledi. Böyle bir fiyat olamaz. Onun satışının en çok 7.5 lira olması gerekirdi. Bu fahiş bir fiyat” diye konuştu.

Kendileri yumurtayı zararına satarken bile marketlerin yüzde 40-45 karla sattıklarını, şimdi maliyet yüksekliği nedeniyle fiyatlar arttığında marketlerin aynı kâr marjını koruduklarını anlatan Afyon, “Üstüne üstlük bizden yumurtayı 30, 60, 90, 100 gün vadeyle alıyorlar. İkinci gün sattıklarında 98 gün yumurtanın parasını işletiyorlar. Bir de buradan para kazanıyorlar. Sattıkları anda nakit ceplerine giriyor” ifadelerini kullandı.

"Devlet marketlere, 'Kâr marjınızı düşürün' demesi gerekiyor"

Bakanlık yetkililerinin marketlerle de görüşmeler yaptığını belirten İbrahim Afyon, vatandaşın yumurtayı daha ucuza yiyebilmesi için devletin marketlere, “Kâr marjınızı düşürün, üreticiye parasını peşin ödeyin demesi gerekiyor” dedi.

Marketlerde 27 liraya satılması makul olan 30’lu bir koli büyük yumurtanın vatandaşa 15 liraya satılması için yani vatandaşın 90 kuruşa değil de 50 kuruşa yumurta yiyebilmesi için yapılması gerekenleri ise İbrahim Afyon şöyle anlattı:

“Yemin sübvanse edilmesi gerekir. 2 bin 800 lira olan bir ton yemin 1.500 lira olması gerekir ki vatandaşa yumurta 50 kuruşa satılsın. Bunun için de devletin üreticiye 1 ton yemde 1.300 lira destek vermesi gerekir.”