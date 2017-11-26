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Yumurta tesisinin deposunda korkutan yangın

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki, yumurta üretimi yapılan tesisin, yumurtaları darbe ve kırılmaya karşı korumak için kullanılan karton ve plastik viyollerin bulunduğu deposunda çıkan yangın korkuttu

26 Kasım 2017 21:17

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar ilçesindeki, yumurta üretimi yapılan tesisin, yumurtaları darbe ve kırılmaya karşı korumak için kullanılan karton ve plastik viyollerin bulunduğu deposunda çıkan yangın korkuttu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 3 saatte güçlükle söndürülebildi.
Akhisar Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir yumurta üretim tesinin deposunda, bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Viyollerin bulunduğu depodaki yangına ilk müdahaleyi tesiste çalışan işçiler yaptı. İhbar üzerine yangına, Manisa ile  Saruhanlı, İtfaiye, Kırkağaç ve Soma\'dan gelen 2\'si uzun menzili merdivenli toplam 15 itfaiye aracı ile müdahele edildi. Akhisar Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi\'ne (MASKİ) ait su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tesisin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. AK Partili Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı da olay yerine gelerek, söndürme çalışmalarını izleyip, yangın hakkında bilgi aldı. Alevler, idari binalara sıçramadan 3 saatte güçlükle söndürüldü. Tesisin depo bölümünde büyük oranda hasar meydana geldi. 112 Acil Servis ambulanslarının da tedbir amacıyla hazır bekletildiği yangında şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı. Soruşturma başlatan jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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