-YUMURTA POLİSE İSABET EDİNCE İZMİR (A.A) - 14.04.2011 - İzmir'de, Alsancak Limanı'na demirli ABD askeri gemisi personelini protesto ederken, attığı yumurta polise isabet eden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İktisat Fakültesi öğrencisi Mehmet Kara'ya ''memura hakaret'' suçundan 11 ay 20 hapis cezası verildi. İzmir 13. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Mehmet Kara ve avukatı katılmadı. Duruşmada, sanık Kara ''memura hakaret'' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar veren mahkeme hakimi, sanığın 5 yıl içinde suç işlemesi durumunda hapis cezasının paraya çevrilerek uygulanacağını kaydetti. İzmir'de 18 Ocak 2009 tarihinde, Alsancak Limanı'na demirleyen ABD askeri gemisi personeli, çarşı izni sırasında, Alsancak'ta çeşitli gruplarca protesto edilmişti. Protestocu gruptan Mehmet Kara hakkında, yanında getirdiği yumurtayı kasıtlı olarak polis memuru Çağdaş Okyay'a attığı, görevli polis memurunun ''onur, şeref ve saygınlığını rencide edildiği'' gerekçesiyle Türk Ceza Kanununun 125/1-3 maddesi gereğince 1 yıldan, 2 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açılmıştı.