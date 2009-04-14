Yumurta ihracatı rekor kırdı

Türkiye’nin toplam ihracatı mart ayında yüzde 35 gerilerken, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yüzde 36 arttı. Yumurta ihracatı 2008 yılı mart ayına göre yüzde 212 artarak 10 milyon 525 bin dolara ulaştı.



Türkiye'nin toplam ihracatı Mart ayında yüzde 35 gerilerken, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yüzde 36 artış gösterdi. Yumurta ihracatı 2008 yılı Mart ayına göre yüzde 212'lik rekor artışla 10 milyon 525 bin dolara ulaştı.



Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin 2008 yılı Eylül ayı sonunda 132.5 milyar dolara ulaşan yıllık ihracatı, 2009 yılı Mart ayı sonunda 117 milyar 216 milyon dolara geriledi.



Türkiye 2008 yılı Mart ayında 10 milyar 952 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 2009 yılı Mart ayında bu rakam yüzde 35'lik düşüşle 7 milyar 126 milyon dolara düştü.



Mart ayında, Türkiye'nin ihracatta organize olduğu 23 ana sektörün 18 tanesinde ihracatı geriledi, 5 sektör geçen yılki rakamlarının üzerine çıkmayı başardı. Bu sektörler arasında su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü yüzde 36.17'lik ihracat artışıyla 67 milyon 364 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve ihracat artış hızında Türkiye birincisi oldu.



Yüzde 3 düşen balık ihracatı yine de lider



Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe 2009 yılı Mart ayında 23 milyon 825 bin 314 dolarlık ihracat ile balık ve su ürünleri ihracatı aslan payını aldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3'lük düşüş görülen su ürünleri ihracatı, bu düşüşe rağmen ilk sıradaki yerini korudu.



Su ürünleri ihracatını, süt ürünleri, yumurta ve bal ihracatı izledi. Türkiye, 2009 yılı Mart ayında 20 milyon 533 bin 841 dolarlık süt ürünleri, yumurta ve bal ihracatı gerçekleştirdi. 2008 yılı Mart ayında süt ürünleri, yumurta ve bal ihracatı 11 milyon 914 bin 314 dolar iken, 2009 yılı Mart ayında yumurta ihracatı yüzde 212'lik artışla 3 milyon 378 bin dolardan, 10 milyon 524 bin dolara ulaştı.



Özellikle Irak ve Suriye sofralarında Türk yumurtası gözde yiyecek oldu. 2009 yılının ilk üç aylık döneminde Türkiye, 2008 yılının Ocak–Mart dönemine göre yüzde 97'lik artışla 28 milyon 955 bin dolarlık yumurta ihracatına imza attı. Türkiye, bu başarı çizgisini koruduğu takdirde, 2009 yılını 225-250 milyon dolar aralığında yumurta ihracatıyla kapatacak.



Türkiye'nin ihracatta 6 aydır sürekli kan kaybettiği bir ortamda sektör olarak ihracata ve ihracatçılara moral kaynağı olmaktan mutlu olduklarını belirten Ege Su Ürünleri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, sektör olarak 2010 yılı sonunda 1 milyar dolar ihracat rakamını geçmeyi hedeflediklerini bildirdi.

