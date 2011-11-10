-Yumurta ihracatı 11 yılda 75 kat arttı İZMİR (A.A) - 10.11.2011 - Türk tavukçuluk sektörünün 2000 yılında 3 milyon dolar seviyesinde olan yumurta ihracatını 11 yılda 75 kat artırarak, 2011 yılının Ocak–Ekim döneminde 223 milyon dolara çıkardığı bildirildi. Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, yaptığı yazılı açıklamada, birlik kayıtlarına göre 1 Ocak–31 Ekim 2011 tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artışla 223 milyon dolarlık yumurta ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti. Kızıltan, 2012 yılında aynı artışın sağlanması durumunda 500 milyon dolar ihracat rakamına ulaşılacağını ifade etti. Yumurta ihracatında 155 milyon dolarlık payla ilk sırada yer alan Irak'ın toplam ihracat içinde yüzde 70'lik paya ulaştığını anlatan Kızıltan, İran, Azerbaycan ve Suriye'nin de diğer büyük pazarlar olduğunu kaydetti. Kızıltan, sektörün ihracatını artırmak amacıyla kurulan Kanatlı Tanıtım Grubu'nun 2012 yılında hedef pazarlarda yoğun bir tanıtım çalışmasına başlayacağını, sektörün toplam ihracatının 523 milyon dolardan kısa sürede 1 milyar dolar seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi. Sektörün 2011 yılı için koyduğu 250 milyon dolar hedefini rahatlıkla aşabileceğini kaydeden Kızıltan ihracatta artışın 11 yılda 75 kat arttığını ifade etti.