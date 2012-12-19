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Ekonomi

Yumurta bakkal tezgahında olmayacak

AB uyum yasaları doğrultusunda düzenlenen yasalar nedeniyle bakkalların yumurta satamayacak

19 Aralık 2012 15:20

 

Avrupa Birliği uyum yasaları nedeniyle 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren sadece soğuk hava deposu olan iş yerleri yumurta satabilecek. 
AA muhabirinin sorularını cevaplandıran İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail Keskin, 2008'de alınan kararın, 2012 yılı bitimine kadar ertelendiğini belirterek, ''1 Ocak 2013'ten itibaren ruhsat alan ya da ruhsatlarını yenileyen bakkallar, yeni yönetmelikle karşılaşacaklar. Bu yönetmelikte yer alan soğuk hava deposunu kuramayan bakkallarımız, yumurta satamayacak. Bu nedenle bakkallar büyük sıkıntı içerisine girecek'' dedi.
Yeni uygulamayla birlikte sadece bakkalların sıkıntıya girmeyeceğini vurgulayan Keskin, durumdan üreticilerin ve vatandaşların da mağdur olacağını söyledi.

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