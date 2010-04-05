Yumurta atanlar arka kapıdan çıktı

T24 - Başbakan Erdoğan, Baykal'a atılan yumurtalarla ilgili "Bizim de başımıza gelmiştir. Bize yumurta atanları polis yakalamıştır, saldırganlar ön kapıdan girip arka kapıdan çıkıp gitmişlerdir, bunları da açık yüreklilikle söyleyeyim" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'e hareketinden önce gündemle ilgili açıklamalar yaptı.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



- Anayasa paketiyle ilgili muhalefetin malum sıkıntıları var, onları giderelim istedik.



- Askeri idari yargıyla ilgili bir değişiklik var.



- Ben ve kabinedeki arkadaşlarım anayasa taslağına imza attık.



- Baykal'ın televizyon daveti lise yıllarındaki münazaraları hatırlatıyor, biz gençlik yıllarımızda çok yaptık. Biz bunlardan tadımızı aldık, fazla vaktimiz yok.



- CHP lideri Baykal'a Van'da yapılan taşlı saldırıyla ilgili iddialar çok çirkin, Hüseyin Çelik zaten dava açacak. AK Parti sokak siyasetine girmez, bu tür provakasyonlara teşkilatımız kapalıdır. CHP'nin geçmişini iyi biliriz, geçmişlerinde bu tür şeyler var. Sanırım aynaya bakarak konuşuyorlar. Attıkları çamur ancak onlara yapışır, bize yapışmaz.



- Bize de yumurta atmışlardır, kendini bilmezler her yerde çıkıyor. Bu işlerden zevk alanlar çıkıyor. Bize yumurta atanları polis yakalamıştır, saldırganlar ön kapıdan girip arka kapıdan çıkıp gitmişlerdir, bunları da açık yüreklilikle söyleyeyim. Baykal'ın rahatsız olmasına gerek yok, bizim de başımıza gelmiştir.



- Bizim gündemimiz o kadar zengin ki, muhalefet bunları takip etmekten bitap düşmüş durumda. Baykal ABD'ye gidişime bile bir kılıf bulmaya çalışıyor, vagonlar aynen bu işi yapar, lokomotif yoluna devam eder.



- 'Balyoz' soruşturmasında yaşananlar bizi haklı çıkardı. Yargının 'İnandıklarımızı söylemeye devam ederiz' demeye hakkı yok, anayasanın size tanımladığı alanda konuşmak zorundasınız. Siyasetçilere en geniş konuşma alanı tanınmıştır, onun da alanı anayasayla belirlenmiştir. Bağımsız ve tarafsız bir yargının işlemesini bekliyoruz.







