Yumurta atana çevre cezası!

T24 - Öğrenci disiplin yönetmeliğinde yapılacak değişikle, “yumurta atan” öğrenciler “çevre düzenini bozdukları” gerekçesiyle kınama veya uyarma cezasıyla karşılaşabilecek. Ancak ceza yumurta sayısına göre ağırlaşabilecek.





YÖK öğrenci disiplin yönetmeliğini değiştirmeye hazırlanırken, öğrencilere verilen disiplin cezalarının yeniden tanımlanması da gündemde... Değişiklikle, protesto amacıyla “yumurta atan” öğrenciler “çevre düzenini bozdukları” gerekçesiyle kınama veya uyarma cezasıyla karşılaşabilecek. Ancak, öğrencilerin “attığı yumurta sayısına ve protestonun şekline” göre disiplin cezası ağırlaşabilecek.



Öğrencilere sorulacak

YÖK’ün Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin yeniden düzenlenmesi için başlattığı çalışma kapsamında “öğrencilere verilen disiplin cezalarının yeniden” tanımlanması gündeme geldi. YÖK tarafından hazırlanacak yönetmelik taslağı, görüş için önce rektörlere ardından, üniversitelerde katıldıkları seçimde en yüksek oyu alarak seçilen “öğrenci temsilcilerine” gönderilecek. Öğrenci temsilcileri, üniversitedeki öğrencilerin görüşlerini de alarak taslakla ilgili hazırladıkları raporu YÖK’e iletecek.



Yönetmelikle ilgili henüz resmi bir taslak hazırlanmazken, YÖK Genel Kurulu’nda öğrenci disiplin cezalarına ilişkin konu tartışmaya açıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın danışmanlarıyla yaptığı toplantıda, disiplin cezalarının “askeri darbenin ardından hazırlanan anayasayı yansıtan katı uygulamalar” olduğu üzerinde duruldu...



Yeniden tanımlanacak

‘Baskıcı düzenlemelere son vermek’ amacıyla yönetmelikte yapılacak bazı düzenlemelerin şunlar olabileceği üzerinde duruluyor:

- Uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma, yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ve yükseköğretim kurumundan çıkarılma olarak belirlenen disiplin cezaları yeniden tanımlanacak.



Afiş cezasına hafifletme

- Yükseköğretim kurumundan çıkarılma kapsamındaki “siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini bulundurmak” suçuna ilişkin ceza hafifletilebilecek. Bu suçun niteliğine göre, öğrenci uyarma veya kınama cezası alabilecek.

- Öğrencilerin en çok şikâyet ettiği öğretim üyelerinden oluşan disiplin komisyonlarının üyeleri yeniden belirlenebilecek. Bu komisyonlarda hukuk fakültelerinden daha fazla öğretim üyesinin bulunması mümkün hale getirilebilecek.

- Protesto amacıyla “yumurta atan” öğrenciler, “çevre düzenini bozdukları” gerekçesiyle kınama veya uyarma cezasıyla karşılaşabilecek. Ancak, öğrencilerin “attığı yumurta sayısına ve protesto şekline” göre disiplin cezası ağırlaşabilecek.

- Terör ve ırza tecavüz gibi suçlarının cezası ise yükseköğretim kurumlarından çıkarılma olarak belirlenmeye devam edecek.



Kuzu'ya 100'den fazla yumurta atılmıştı

Öğrenciler 8 Aralık’ta Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu’ya 100’den fazla yumurta atmıştı. YÖK, öğrenciler ve ihmali bulunan yöneticilerle ilgili Ankara Üniversitesi’ne inceleme başlatma talimatı vermişti. İncelemede “üniversitenin kusuru” olmadığı belirlenmişti.