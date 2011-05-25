-YUMURTA ATAN İKİ KİŞİ SERBEST BIRAKILDI RİZE (A.A) - 25.05.2011 - Rize'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu seçim otobüsüne yumurta atan 2 kişi, savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingin ardından Çayeli ilçesine hareket eden Kılıçdaroğlu ile partililerin bulunduğu seçim otobüsüne Rize Belediyesi yakınında yol kenarında bekleyen grubun otobüs Karadeniz Sahil Yolu'na çıkacağı sırada yumurta atması sonucu gözaltına alınan ve savcılığa sevk edilen Y.Ö. ile Ö.K'nin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.