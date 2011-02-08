-YUMRUKLU SALDIRIYA 1,5 YIL CEZA KAYSERİ (A.A) - 08.02.2011 - Kayseri'de katıldığı şehit cenazesi sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a yumruklu saldırıda bulunan Şahin Şimşek'e 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi. Şimşek'in cezası 5 yıl süreyle geriye bırakıldı. Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Şahin Şimşek eşi ile birlikte gelirken, avukatları Sümer Erol ve İlhami Şimşek ile Bakan Yıldız'ın avukatları Mehmet Savruk ve Betül Güçyetmez de katıldı. Avukat Mehmet Savruk, Yıldız'ın bir kamu görevlisi olarak şehit cenazesine katıldığını ifade ederek, sanık Şimşek'in Yıldız'a bakan olduğu için saldırıda bulunduğunu söyledi. Savruk, ayrıca olaydan sonra özür dileyen ve üzgün olduğunu ifade eden Şimşek'in samimiyetine inanmadıklarını belirtti. Cumhuriyet Savcısının mütalaasının ardından Şahin Şimşek'in avukatı Sümer Erol savunmasında, öğretmenlik yapan müvekkilinin ''bipolar efektif'' ismi verilen bir hastalığı olduğunu, bu hastalık nedeniyle Şimşek'in üzüntülü olduğu durumlarda kontrolsüz davrandığını anlattı. Şimşek'in şehit cenazesi sırasında aşırı üzüntülü olduğu için istenmeyen bir eylemde bulunduğunu dile getiren Erol, şunları söyledi: ''Müvekkilim tanımadığı halde vatan sevgisiyle cenaze törenine katılmıştır. Bakan Yıldız ise orada görevlendirilmemiştir. Kendisi oraya siyasi rant amacıyla gelmiştir. Olaydan sonra kendisi ve ailesi özür dilemesine rağmen müvekkilime karşı linç kampanyası başlatılmıştır. Mesleğinden uzaklaştırılarak yokluğa mahkum edilmiştir. Ayrıca affetmek büyük bir erdemdir. Müvekkilim pişman olmasına rağmen bakanın kendisini affetmemesini de doğru bulmuyorum.'' Hakimin son sözünü sorması üzerine de Şahin Şimşek de ''pişmanım'' dedi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, kamu görevi sırasında Bakan Taner Yıldız'ı kasten yaralama eylemi nedeniyle Şahin Şimşek'i 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme daha sonra hükmün uygulanmasının 5 yıl süreyle geriye bırakılmasına hükmetti. Duruşmanın ardından gazetecilere görüntü vermek istemeyen Şimşek eşi ile adliye binasından hızlı adımlarla uzaklaştı. -OLAY- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 19 Nisan 2010'da şehit Jandarma Yüzbaşı Levent Çetinkaya'nın cenaze törenine katılmış, Kartal Şehitliğinde yapılan defin sırasında öğretmen Şahin Şimşek'in yumruklu saldırısına uğramıştı. Olaydan sonra yakalanarak gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Şahin Şimşek, 3. Asliye Ceza Mahkemesinde 13 Temmuz 2010'da yapılan ilk duruşmada pişman olduğunu söylemiş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Sanık Şahin Şimşek hakkında Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesinde ''Kamu görevlisine karşı kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralama'' suçundan 2 ile 6 yıl arasında hapis istemiyle kamu davası açılmıştı. Bakan Yıldız, 19 Kasım 2010'da müşteki sıfatıyla ifade vermiş, adliye çıkışında da sanık Şimşek hakkında şikayetinin devam ettiğini açıklamıştı.