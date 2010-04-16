‘Yumruk’ yazısının yansımaları

T24 - Hürriyet yazarı Yılmaz Özdil’in Ahmet Türk’e yapılan yumruklu saldırıyla ilgili yazısı medyada ağır suçlamaların yanı sıra desteklere konu oldu



Hürriyet yazarı Yılmaz Özdil’in kapatılan DTP’nin Eşbaşbakanı Ahmet Türk’e yumruklu saldırıyla ilgili olarak önceki gün kaleme aldığı “Yumruk” başlıklı yazısı medyada farklı yorumlara neden oldu.



Ertuğrul Özkök (Hürriyet): “Her zamanki olağanüstü zekâ, ondan üstün üslup ve espriyle yazılmış bir yazı. İlk okuyuşta insana ‘Acaba Ahmet Türk’e saldıranları mı savunuyor’ dedirten bir yaklaşımla kaleme alınmış. Okurken birden elimi başıma vurdum ve ‘Hay Allah’ dedim. CHP lideri Baykal geçen hafta Van’da saldırıya uğradı. Ben açıp Deniz Bey’e bir geçmiş olsun demedim. Üzerine bir satır yazı bile yazmadım. Peki Samsun’daki saldırı da, Van’daki neydi? Yumruk yerine yumurta. Bu kadar basit mi... Sonra oturup Samsun’daki saldırıya ağır sözlerle girişen başka insanların yazılarını okudum. Benim hatırladığım onların hafızasında da bir Deniz Bey tutukluğu olmuş. Yılmaz Özdil, işte hepimizin hafızasındaki bu tutukluğu çok güzel suratımıza vuruyor.”



Rahmi Turan (Hürriyet): “Kafamdan geçen düşünceleri, Özdil’in yazısında okudum. Benden önce davrandı. Şöyle soruyordu: ‘Bu ülkenin çocuklarına ateş edip öldürmek ‘demokratik hak’ kabul ediliyorsa, parti liderine girişmek niye ‘ırkçılık’ oluyor? Mayın demokrasiyse... Yumruk niye faşizm?’ Yaşanan üzücü olaylar ülke insanlarını bölmenin sonucudur. PKK’lıları savunan ‘Onlar bizim kardeşimizdir’ diyerek işledikleri cinayetleri hoş görüp, ırkçılığın daniskasını yapanlar, her etkinin de bir tepkisi olacağını düşünmelidir.”



Ahmet Altan (Taraf): “Hürriyet’te, Türk’e vurulan yumruğu ‘adaletin tokmağı’ olarak değerlendiren insafsız bir yazı yayımlandı. Belli ki Kürtleri de Türkleri de öfkeden çıldırtmaya çalışıyorlar. Bu ülkede Hürriyet gibi bir gazete 68 yaşındaki bir adama yapılan rezilce bir saldırıya alkış tutacak hale geldiyse, kışkırtmalar bu boyutlara varıyorsa, bu, çaresizliği ve çaresizlerin her türlü belaya razı olduğunu gösterir.”



Ahmet Kekeç (Star): “Bu ülkenin bir Basın Konseyi, bir Gazeteciler Cemiyeti, bir Gazeteciler Sendikası, adaleti tesisle yükümlü yığınla ‘tecziye organı’ var ama, titreyip kendine dönmesi için ben bu arkadaşa Erkut abi tarzı bir ceza öngörüyorum: Bunu alsınlar kafasına bidon geçirsinler, eline harita verip mayınlı arazide altı ay yürütsünler... Akıllanmıyorsa dağa kaldırıp peşmergelere yalatsınlar... Daha akıllanmıyorsa Ergenekon iddianamesi ve ek klasörlerinden sözlüye kaldırsınlar.”



Salih Tuna (Yeni Şafak): “Özdil’in yazısını okuyunca kan beynime sıçradı: Gel de çakma dedim birader! Öyle zırvalamış ki; çakılacak ağız tokada yakın gelirmiş misali. Yenilir yutulur densizlik değil yaptığı. Bu edepsizliğe susmak mümkün mü?”



Reha Muhtar (Vatan): “Böyle komik benzetmeler yapılmaz. Türk’e yapılan saldırıyı ‘toplumsal infial kontenjanından’ haklı göstermek için ‘PKK da terör yapıyor!.. Ona neden ses çıkarmıyorsunuz?’ diye yorum yapılmaz. PKK bir terör örgütü. ‘PKK’ya ses çıkarmıyorsunuz’ deyip, toplumsal infial ve hassasiyetleri arkana alıp, Türk’e yapılan saldırıyı ‘anlaşılabilir’ kılmak faşist bir anlayıştır.







