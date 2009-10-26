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Spor

Yumruğun cezası 3 maç

Derbide Keita kendisine arkadan sarılan Roberto Carlos’a yumruk ve dirsekle vurunca kırmızı kartı gördü.

26 Ekim 2009 02:00

Cim-Bom dev maçta ikinci şoku Abdul Kader Keita ile yaşadı. Keita kendisine arkadan sarılan Roberto Carlos’a yumruk ve dirsekle vurunca kırmızı kartı gördü.



Karşılaşmanın 74. dakikasında kendisine arkadan sarılan Roberto Carlos’un yüzüne yumrukla vuran sarı-kırmızılı futbolcuyu, hakem Bünyamin Gezer doğrudan kırmızı kartla saha dışına yolladı.

Centilmenlik dışı olan şiddetli eylemi yüzünden Keita’ya en az üç maç ceza gelecek. Yıldız oyuncu, Bucaspor’la yapılacak kupa maçının yanı sıra ligdeki Sivas ve Diyarbakır (D) karşılaşmalarında takımdaki yerini alamayacak.



Bu arada ilk yarıda korner kullanırken tribünden atılan yabancı madde gözüne isabet eden Keita yerden aldığı maddeyi temsilciye götürdüğü için sarı kart gördü. Teknik Direktör Rijkaard maç sonrası Keita’yı eleştirdi.

Hollandalı hoca, “Gereksiz bir hareketle kendini attırdı. Provokasyonlara kapılmayalım diye maç öncesi konuşmuştuk. Keita çok gergindi ve kendini kontrol edemedi. Buradan mutlaka ders çıkarması lazım” diye konuştu.


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