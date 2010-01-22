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Spor

Yumruğa 3 maç ceza geldi

Beşiktaş’ın sağbek oyuncusu, Büyükşehirli Gökhan Süzen’e yaptığı hareketin bedelini 3 maç cezası ile ödeyecek.

22 Ocak 2010 02:00

T24 - Beşiktaş’ın sağbek oyuncusu, Büyükşehirli Gökhan Süzen’e yaptığı hareketin bedelini sırasıyla ligde Büyükşehir Belediye, kupada Konya Şeker ve yine ligde Antalya maçlarında oynamayarak ödeyecek.



Ziraat Türkiye Kupası’ndaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında rakibine maç esnasında yumruk atan Beşiktaşlı İbrahim Kaş’a 3 maç ceza... Maç esnasında Gökhan Süzen’e yumruk atan ancak olaylar Tello’nun arkasında geliştiği için hakem Kuddusi Müftüoğlu tarafından cezalandırılamayan İbrahim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan kaçamadı.







Tek idman yaptılar


Maç esnasında Gökhan Süzen ile Serdar Özkan arasındaki kavgaya karışan Kaş, karşılaşma sonunda da ortalığı birbirine katmıştı. Agresif tavırlarını devam ettiren siyah beyazlı oyuncu, koridorda da Gökhan’a yumruk atmıştı. TV görüntülerinde yer alan bu haraketler sonrası milli oyuncu PFDK’dan 3 maç ceza alırken, takımının ligde Büyükşehir, kupada Konya Şeker ve ligde deplasmanda oynayacağı Antalya maçlarında yalnız bırakacak.


Bu arada Beşiktaş, ligde yarın Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Bjk Nevzat Demir Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan idmanda siyah beyazlı oyuncular, kısa koşular ve pas  çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı.

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