Yuliya Timoşenko tutuklandı





T24 - Ukrayna eski Başbakanı Yulia Timoşenko, başbakanlığı sırasında görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle açılan dava kapsamında tutuklandı.





Kiev mahkemesi yargıcı Rodion Kireyev, savcılığın “Timoşenko’nun mahkeme kararlarını defalarca ihlal ettiği” gerekçesiyle gündeme getirdiği tutuklama istemini bu kez kabul etti. Mahkeme şimdiye kadar Timoşenko'nun ülkenin başkenti Kiev'den ayrılmaması koşuluyla tutuklanmasına gerek olmadığı kararını vermişti.





Davanın hâkimi Rodion Kireyev'in savcılığın talebini kabul etmesi ardından, Timoşenko mahkeme dışında kelepçelendi. Elleri kelepçeliyken görüntü alınmasını istemeyen Timoşenko, tutuklu yargılanmak üzere polis tarafından götürüldü.





Twitter’dan alay edince tutuklandı





Eski başbakanın tutuklu yargılanmasını talep eden savcılık makamı Timoşenko'nun davayı ciddiye almayıp, hâkimle alay ettiği ve mahkeme salonundayken Twitter hesabından mesajlar gönderdiğini ifade etti. Timoşenko'nun kendisi aleyhinde tanıklık yapan Başbakan Mikola Azarov'u aşağılayarak ifadesini engellediği de iddia ediliyor.





190 milyon dolarlık zarar suçlaması





Timoşenko şu ana kadar tutuksuz yargılanıyordu ancak Kiev dışına çıkması yasaktı. Eski Başbakan Timoşenko, bir süredir, 2009 yılında Rusya’yla Ukrayna arasında imzalanan doğalgaz anlaşmalarıyla ilgili olarak devleti “190 milyon dolar zarara uğrattığı” suçlamasıyla yargılanıyordu.





Turuncu devrimin 'Demir Leydisi'





Ukrayna’da 2004 yılında yaşanan Batı yanlısı Turuncu Devrim’in "Demir Leydisi" olarak tanınan Timoşenko, geçen yıl yapılan devlet başkanlık seçimlerini eski rakibi Viktor Yanukoviç karşısında çok az farkla kaybetmiş, daha sonra hakkında açılan yolsuzluk davasının Yanukoviç’in intikamı olduğunu öne sürmüştü.





Mahkemenin suçlu bulması durumunda Timoşenko hayatı boyunca siyasetten yasaklanabilir hatta 10 yıldan fazla sürecek bir hapis cezasıyla bile karşı karşıya kalabilir.





